Unfall in Leoben fordert zwei Verletzte

Gegen 9.10 Uhr fuhr ein 37-jähriger Wiener mit seinem Pkw auf die Hauptstraße in Richtung Trofaiach auf. Dabei dürfte er laut Polizei mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Er verlor die Kontrolle über das Auto, dieses schleuderte es über die dortige Verkehrsinsel – schlussendlich kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Pkw. Der Lenker, ein 55-jähriger Leobner, wurde genauso wie der Wiener unbestimmten Grades verletzt. Beide Fahrer wurden von der Rettung ins LKH Leoben gebracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden, die Feuerwehr musste ausrücken.