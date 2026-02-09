Unfall in Leoben fordert zwei Verletzte

In der Obersteiermark sind die Einsatzkräfte seit dem Wochenende gefragt. Nach zwei schweren Unfällen im Bezirk Liezen kollidierten am Montag in Leoben zwei Fahrzeuge frontal.
Erst am Samstag kam ein Auto in Schladming von der Straße ab und überschlug sich. In der Nacht von Sonntag auf Montag mussten die Feuerwehren vor Ort erneut ausrücken. Diesmal war ein 27-Jähriger von der Straße abgekommen, sein Auto flog 25 Meter durch die Luft, er wurde schwer verletzt.
Am Montagmorgen wurde es in der Obersteiermark nicht ruhiger. In St. Peter/Freienstein im Bezirk Leoben kam es auf der Eisenstraße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw.
Gegen 9.10 Uhr fuhr ein 37-jähriger Wiener mit seinem Pkw auf die Hauptstraße in Richtung Trofaiach auf. Dabei dürfte er laut Polizei mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Er verlor die Kontrolle über das Auto, dieses schleuderte es über die dortige Verkehrsinsel – schlussendlich kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Pkw. Der Lenker, ein 55-jähriger Leobner, wurde genauso wie der Wiener unbestimmten Grades verletzt. Beide Fahrer wurden von der Rettung ins LKH Leoben gebracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden, die Feuerwehr musste ausrücken.
