Verhandlung zu Förderbetrug in 2700 Fällen vertagt

Stritt alles ab

Die Reparaturen seien entweder gar nicht durchgeführt worden, oder zu einem niedrigeren Preis als die verrechnete Summe. Da hatte der Linzer aber bereits 250.000 Euro kassiert, bei weiteren rund 80.000 Euro blieb’s beim Versuch. Der Angeklagte stritt am Landesgericht Linz alles ab. Seine Anwältin führte etwa aus, dass er jeweils für den gesamten – angeblich zu hohen Rechnungsbetrag – Steuern gezahlt habe.