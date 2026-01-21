Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alles abgestritten

Verhandlung zu Förderbetrug in 2700 Fällen vertagt

Oberösterreich
21.01.2026 17:30
Am Landesgericht Linz musste sich der 27-Jährige verantworten (Symbolbild)
Am Landesgericht Linz musste sich der 27-Jährige verantworten (Symbolbild)(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

2700 Rechnungen im Gesamtwert von fast 340.000 Euro soll ein 27-Jähriger Linzer zur Förderung im Rahmen des Reparaturbonus eingereicht haben – diese waren aber laut Anklage gefälscht. Weil der ehemalige Handyshop-Besitzer alles abstritt, wurde am Mittwoch vertagt, ein neuer Termin steht noch aus.

0 Kommentare

Ein 27-jähriger Österreicher aus Linz mit Migrationshintergrund war mit seinem Handyshop in der Urfahraner Hauptstraße ins Visier der EU-Staatsanwaltschaft geraten. Er soll rund 2700 Rechnungen im Rahmen des Reparaturbonus eingereicht haben. Bei einer stichprobenartigen Prüfung war der Kommunalkredit Public Consulting Unregelmäßigkeiten aufgefallen.

Stritt alles ab
Die Reparaturen seien entweder gar nicht durchgeführt worden, oder zu einem niedrigeren Preis als die verrechnete Summe. Da hatte der Linzer aber bereits 250.000 Euro kassiert, bei weiteren rund 80.000 Euro blieb’s beim Versuch. Der Angeklagte stritt am Landesgericht Linz alles ab. Seine Anwältin führte etwa aus, dass er jeweils für den gesamten  – angeblich zu hohen Rechnungsbetrag – Steuern gezahlt habe.

Lesen Sie auch:
Ein frecher Betrugsfall soll am Mittwoch in Linz verhandelt werden (Symbolbild)
Betrug mit Förderungen
Linzer Handyshop im Visier von EU-Ermittlern
20.01.2026

Vertagt auf unbestimmt
So wollte er, anstatt die erhaltene Summe zurückzuzahlen bzw. anzuerkennen, auch noch die restliche Fördersumme vor Gericht erstreiten. Daher wurde vertagt, ein neuer Termin steht noch aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
126.537 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
114.137 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
113.120 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Oberösterreich
Alles abgestritten
Verhandlung zu Förderbetrug in 2700 Fällen vertagt
Schickalsschlag
Horror-Unfall entriss Familie ein zweites Mitglied
Arbeitkampf in OÖ
Streik in Spitälern: 117 Operationen betroffen
Das wird teuer
Alkolenker überschlug sich mehrmals mit Luxus-BMW
OÖ Landes-Kultur GmbH
„Wir sind der Speicher für künftige Generationen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf