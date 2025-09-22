So viele Stellen streicht die OMV in Österreich

„In den letzten Jahren sind die Lohnkosten um 23 Prozent gestiegen. Es kann niemand erwarten, dass das keine Folgen hat“, erklärte Stern nun. Mit dem Effizienzprogramm „Revo“ will die OMV bis 2027 insgesamt rund 400 Millionen Euro einsparen. „Wir haben bei der Prüfung der Pläne gesehen, dass das ohne Personalkürzungen nicht möglich sein wird“, so der Vorstandschef. Die Organisation müsse insgesamt schneller werden, auch der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz soll sparen helfen. Klar sei, „wir müssen morgen besser sein als heute.“