NEOS-Bildungsplan: Mehr Praxis und Unterstützung

Mit Unterstützung von Lehramtsstudenten wollen die NEOS unsere Kleinsten fördern – der Fokus liegt auf „Individueller Förderung“. Auch die Schulklassen sollen kleiner werden.
Mit mehreren Bausteinen wollen die NEOS, die in der Bundesregierung auch den entsprechenden Minister stellen, unser Bildungssystem auf den Vordermann bringen. In Klagenfurt präsentierte die Kärntner Bildungssprecherin der NEOS, Iris Glanzer, nun mit „Individueller Förderung“ den ersten Schritt. Grundsätzlich solle die maximale Klassengröße auf 20 Kinder beschränkt werden.
„Es gibt so viele engagierte Kollegen, aber bei Klassen mit 25 Kindern bleibt die individuelle Förderung auf der Strecke“, kritisiert Glanzer, die selbst als Volksschullehrerin tätig ist. „Derzeit wird das auf die Eltern ausgelagert, belastet Familienzeit.“
Unterstützung durch Lehramtsstudenten
Doch wie soll das klappen? „Dafür wollen wir Lehramtsstudenten in die Schule holen“, erklärt Glanzer. „Für zwei wöchentliche Förderstunden an den Volksschulen, für gratis Nachhilfe an Mittelschulen und in der AHS-Unterstufe und als Doppelbesetzung in der ersten Klasse Volksschule bis zu den Herbstferien.“ Gerade am Beginn seien Kinder oft überfordert. „Der Schulstart ist ein riesiger Schritt für diese kleinen Wesen.“
Die Ressourcen würde es geben – gut 300 ersten Klassen stehen rund 900 Lehramtsstudenten wie Sandro Della Schiava gegenüber: „Wir haben im Studium derzeit zu wenig Praxis, jede weitere Stunde wäre für uns sehr hilfreich.“ So würde es zu einer „Win-win-win“-Situation kommen: bessere Betreuung für Kinder, Unterstützung für Lehrer und Übung für Studenten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.