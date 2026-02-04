NEOS-Bildungsplan: Mehr Praxis und Unterstützung

Unterstützung durch Lehramtsstudenten

Doch wie soll das klappen? „Dafür wollen wir Lehramtsstudenten in die Schule holen“, erklärt Glanzer. „Für zwei wöchentliche Förderstunden an den Volksschulen, für gratis Nachhilfe an Mittelschulen und in der AHS-Unterstufe und als Doppelbesetzung in der ersten Klasse Volksschule bis zu den Herbstferien.“ Gerade am Beginn seien Kinder oft überfordert. „Der Schulstart ist ein riesiger Schritt für diese kleinen Wesen.“