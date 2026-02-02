Murder of pensioner
Suspect says: “I am innocent”
As reported, a 61-year-old Turkish man is under urgent suspicion of murdering a resident in a retirement home in Vienna-Döbling on January 20. The man was arrested last Friday. He denies any guilt in the woman's death.
The crime could hardly be more cruel: the victim, an 87-year-old woman, was suffocated in her apartment in the upscale retirement home. During the autopsy of her body, three of her rings were found in her throat – her tormentor must have stuck them down her throat.
61-year-old with multiple previous convictions
Last Friday, a 61-year-old Turkish man was arrested on suspicion of the crime at his girlfriend's apartment in Vienna-Penzing. The man has multiple previous convictions and is alleged to have defrauded or robbed several elderly women of large sums of money.
He vehemently denies the murder of the pensioner in Vienna-Döbling. In conversation with his lawyers Astrid Wagner and Ina-Christin Stiglitz, he admitted to having been at the scene of the crime – in the retirement home – at the time of the crime: "I was visiting an acquaintance there..." He claims not to have known the victim.
As reported, the elderly woman was found dead in her room on January 20. Even then, the evidence suggested that foul play could not be ruled out. A forensic autopsy later confirmed the suspicion of homicide.
