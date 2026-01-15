Häftling tot: Ermittlungen gegen Justizwache

Justizministerium „tief betroffen“

„Das Bundesministerium für Justiz und die Generaldirektion verfolgen engmaschig die weiteren Entwicklungen und werden je nach Verlauf und Ergebnis der Ermittlungen unverzüglich alle weiteren notwendigen Schritte setzen“, hieß es in einer Stellungnahme. Unabhängig vom Ermittlungsergebnis macht das Ableben des Insassen „tief betroffen“, wurde betont: „Die Justiz ist sich ihrer hohen Verantwortung für alle Menschen in ihrer Obhut bewusst. Der Ablauf der Ereignisse wird vollständig aufgeklärt und im Detail aufgearbeitet werden.“