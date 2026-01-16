Kassen-Praxis in Stadlau: Kammer bittet um Zeit

Nach dem Aufschrei der Patienten in der Donaustadt verlagert sich der Streit nun zunehmend hinter die Kulissen. Auslöser ist – wie berichtet – das anstehende Ende des Kassenvertrags in der radiologischen Ordination Diagnosezentrum Stadlau. Für viele Patienten steht damit weiterhin die Frage im Raum, wie es mit dem stark frequentierten Standort weitergeht.