Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Ärzte-K(r)ampf

Kassen-Praxis in Stadlau: Kammer bittet um Zeit

Wien
16.01.2026 11:00
Der Kassenvertrag für die radiologische Ordination Stadlau läuft mit Ende März aus.
Der Kassenvertrag für die radiologische Ordination Stadlau läuft mit Ende März aus.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Die Wiener Ärzteschaft ist wegen des anhaltenden Nachfolgestreits in der radiologischen Ordination Stadlau weiter alarmiert. Nun bittet die Ärztekammer um Geduld – juristische Fragen sollen zunächst geklärt werden.

0 Kommentare

Nach dem Aufschrei der Patienten in der Donaustadt verlagert sich der Streit nun zunehmend hinter die Kulissen. Auslöser ist – wie berichtet – das anstehende Ende des Kassenvertrags in der radiologischen Ordination Diagnosezentrum Stadlau. Für viele Patienten steht damit weiterhin die Frage im Raum, wie es mit dem stark frequentierten Standort weitergeht.

Das Gerangel um Behandlungen und satte Abrechnungen für Röntgen, CT und Co. in Millionenhöhe geht damit in die nächste Runde. Während die Österreichische Gesundheitskasse – wie berichtet – auf eine laufende rechtliche Prüfung verweist, ersucht nun auch die Ärztekammer um Zeit.

Zitat Icon

Uns ist wichtig, hier zunächst alle juristischen Fragen sorgfältig zu klären, um keine Verwirrung entstehen zu lassen.

Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Kammerpräsident Johannes Steinhart betont auf Nachfrage der „Krone“, dass zunächst juristische und rechtliche Fragen geklärt werden müssten, um keine Verwirrung bei Patienten oder Ärzten entstehen zu lassen. Ziel sei es, rechtlich saubere und tragfähige Lösungen zu prüfen, um die Versorgung der Kassenpatienten langfristig abzusichern.

Hintergrund der aktuellen Situation ist auch ein über Jahre laufender Strukturwandel im niedergelassenen Bereich – weg von Einzelordinationen hin zu größeren Versorgungseinheiten. Wie diese Entwicklung konkret auf den Standort Stadlau angewendet werden kann, ist derzeit Teil der laufenden Abklärungen.

Lesen Sie auch:
Schnelle und unkomplizierte Diagnosen werden im radiologischen Zentrum in Stadlau angeboten.
Schließung droht
K(r)ampf um Wiener Spitzen-Ordination eskaliert
15.01.2026

Radiologen im Umfeld des Standorts lassen inzwischen über Anwälte ausrichten, dass sie grundsätzlich bereitstehen, zusätzliche Patienten zu übernehmen. Ob und wie rasch daraus konkrete Lösungen entstehen können, bleibt jedoch offen. Sehr vertrauensvoll wirkt das Ganze nicht – das Tauziehen um die Kassen-Praxis in Stadlau dürfte damit noch nicht beendet sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-1° / 1°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
-0° / 1°
Symbol Nieseln
Wien 14. Penzing
-2° / 1°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
-1° / 1°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 1°
Symbol Nieseln

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
462.636 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
206.377 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
190.044 mal gelesen
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Wien
Wiener Ärzte-K(r)ampf
Kassen-Praxis in Stadlau: Kammer bittet um Zeit
Krone Plus Logo
Aufregung in U-Bahn
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
Familie gegen Boxer
„Wir haben immer um unsere Liebe kämpfen müssen“
Action auf Schiene
Spionage-Thriller „THE TRAIN“ rast durch Wien
Volksthater-Flop
Man weiß nicht, was man eigentlich gesehen hat
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf