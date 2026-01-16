Kassen-Praxis in Stadlau: Kammer bittet um Zeit

Die Wiener Ärzteschaft ist wegen des anhaltenden Nachfolgestreits in der radiologischen Ordination Stadlau weiter alarmiert. Nun bittet die Ärztekammer um Geduld – juristische Fragen sollen zunächst geklärt werden.
Nach dem Aufschrei der Patienten in der Donaustadt verlagert sich der Streit nun zunehmend hinter die Kulissen. Auslöser ist – wie berichtet – das anstehende Ende des Kassenvertrags in der radiologischen Ordination Diagnosezentrum Stadlau. Für viele Patienten steht damit weiterhin die Frage im Raum, wie es mit dem stark frequentierten Standort weitergeht.
Das Gerangel um Behandlungen und satte Abrechnungen für Röntgen, CT und Co. in Millionenhöhe geht damit in die nächste Runde. Während die Österreichische Gesundheitskasse – wie berichtet – auf eine laufende rechtliche Prüfung verweist, ersucht nun auch die Ärztekammer um Zeit.
Uns ist wichtig, hier zunächst alle juristischen Fragen sorgfältig zu klären, um keine Verwirrung entstehen zu lassen.
Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer
Kammerpräsident Johannes Steinhart betont auf Nachfrage der „Krone“, dass zunächst juristische und rechtliche Fragen geklärt werden müssten, um keine Verwirrung bei Patienten oder Ärzten entstehen zu lassen. Ziel sei es, rechtlich saubere und tragfähige Lösungen zu prüfen, um die Versorgung der Kassenpatienten langfristig abzusichern.
Hintergrund der aktuellen Situation ist auch ein über Jahre laufender Strukturwandel im niedergelassenen Bereich – weg von Einzelordinationen hin zu größeren Versorgungseinheiten. Wie diese Entwicklung konkret auf den Standort Stadlau angewendet werden kann, ist derzeit Teil der laufenden Abklärungen.
Radiologen im Umfeld des Standorts lassen inzwischen über Anwälte ausrichten, dass sie grundsätzlich bereitstehen, zusätzliche Patienten zu übernehmen. Ob und wie rasch daraus konkrete Lösungen entstehen können, bleibt jedoch offen. Sehr vertrauensvoll wirkt das Ganze nicht – das Tauziehen um die Kassen-Praxis in Stadlau dürfte damit noch nicht beendet sein.
