Das Glatteis zwang Martin (24) auf die Fahrbahn

Wie berichtet, wurde der 24-Jährige in der Nacht auf Samstag auf der Achauer Straße in der Gemeinde Leopoldsdorf bei Wien von einem bislang unbekannten Lenker mit dem Wagen erfasst. Der Fahrer ließ den jungen Mann schwerst verletzt zurück. Ein Zeitungszusteller entdeckte Martin gegen 4.25 Uhr, alarmierte sofort die Einsatzkräfte – doch jede Hilfe kam zu spät. Die Obduktion ergab ein tödliches Schädel-Hirn-Trauma.