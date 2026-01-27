Vorteilswelt
Appell an Todeslenker

Das Glatteis zwang Martin (24) auf die Fahrbahn

Niederösterreich
27.01.2026 05:55
Die Familie ist sich sicher: Ihr Martin hätte bei sofortiger Hilfe gerettet werden können.
Die Familie ist sich sicher: Ihr Martin hätte bei sofortiger Hilfe gerettet werden können.(Bild: Krone KREATIV/Zwefo, Oliver Papacek)
Porträt von Oliver Papacek
Porträt von Hannah Tilly
Von Oliver Papacek und Hannah Tilly

Die Trauer um Martin Frey (24) sitzt tief, doch jetzt ist ein neues tragisches Detail bekannt. Der junge Niederösterreicher ging in seiner Todesnacht offenbar nur deshalb am Straßenrand, weil der Gehsteig völlig vereist und unpassierbar war. Eine fatale Verkettung von Umständen – mit tödlichem Ausgang ...

Wie berichtet, wurde der 24-Jährige in der Nacht auf Samstag auf der Achauer Straße in der Gemeinde Leopoldsdorf bei Wien von einem bislang unbekannten Lenker mit dem Wagen erfasst. Der Fahrer ließ den jungen Mann schwerst verletzt zurück. Ein Zeitungszusteller entdeckte Martin gegen 4.25 Uhr, alarmierte sofort die Einsatzkräfte – doch jede Hilfe kam zu spät. Die Obduktion ergab ein tödliches Schädel-Hirn-Trauma.

Familie erhebt schwere Vorwürfe
„Ein Unfall kann passieren, aber das ist Mord“, sagt Vater Franz Frey unter Tränen zur „Krone“. Die Familie ist sicher: Martin, ein kräftiger, kerngesunder Bursch, hätte bei sofortiger Hilfe gerettet werden können.

Lesen Sie auch:
Tiefe Trauer um Martin Frey. Wir veröffentlichen sein Foto auf Wunsch der Familie.
Todeslenker flüchtete
„Martin wurde wie nasser Fetzen liegen gelassen“
26.01.2026
Drama um 25-Jährigen
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
24.01.2026

Besonders schlimm: Neuesten Informationen zufolge war der Gehsteig entlang der Unfallstelle in dieser Nacht spiegelglatt. Martin habe keine andere Wahl gehabt, als auf den Rand der Fahrbahn auszuweichen. Dass ihm genau das zum Verhängnis wurde, lässt die Familie verzweifeln.

Appell an Todeslenker
In den sozialen Medien erfasst die Angehörigen eine Welle des Mitgefühls – und die Community richtet einen eindringlichen Appell an den flüchtigen Lenker: „Stell dich!“

Auch im krone.at-Forum drücken zahlreiche Menschen ihre Trauer und Fassungslosigkeit, aber auch ihre Wut aus.

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
Goldfischerl
Das ist so unfassbar und traurig. Auf dem Bild sehe ich einen sehr sympathischen jungen Mann, der brutal aus dem Leben gerissen wurde. Ich wünsche der Familie ganz viel Kraft und hoffe, dass man den Fahrer findet.
Upvotes:70
Downvotes:0
Benutzer Avatar
Delphin07
Den Angehörigen, Freunden, Kollegen wünsche ich viel Kraft! Mögest du Martin deiner Familie ein guter Schutzengel sein...ruhe in Frieden :-(
Upvotes:15
Downvotes:0
Benutzer Avatar
Sunny1
Ich bin getern dort vorbeigekommen, habe die Kerzen und die Menschen gesehen. Mein tief empfundenes Beileid an die Familie. Das bringt niemanden zurück, aber es erging nicht nur ihnen so, dass man ihnen ein Kind auf diese Weise nahm.
Hoffentlich macht der Täter jetzt wenigstens das Richtige und stellt sich seiner Verantwortung.
Upvotes:56
Downvotes:0
Benutzer Avatar
BlackseaBoy61
Einfach nur traurig. Ein junges Leben endet so sinnlos – zurück bleiben Schmerz und Leere. Viel Kraft den Hinterbliebenen in dieser schweren Zeit.
Upvotes:13
Downvotes:0
Benutzer Avatar
Mortica
Unfassbar wie rücksichtslos und kalt unsere Gesellschaft geworden ist. Mein Beileid und viel Kraft in diesen schweren Stunden für Martins Familie und Freunde. Mögen sie einmal ihren Frieden wieder finden 🕯️😔
Upvotes:48
Downvotes:0
Benutzer Avatar
KroneLeser3579353
Aufrichtiges Beileid. Ein lieber Mensch wurde viel zu jung aus dem Leben gerissen. Sein Foto berührt das Herz. Ruhe sanft!
Upvotes:16
Downvotes:1

Ermittlungen laufen – Hinweise erbeten
Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt weiter auf Hochtouren. Spuren vom Tatort werden ausgewertet, Hinweise aus der Bevölkerung geprüft. Die Polizei Leopoldsdorf bittet weiterhin um sachdienliche Hinweise unter 059 133-3229.

Top-3

