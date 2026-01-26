Police officer injured
Lower Austria: 37-year-old man attempted to hijack a train at the station
Crazy scenes unfolded in the middle of the night at St. Valentin station in the district of Amstetten (Lower Austria). A 37-year-old Romanian man wanted to start up a train that was parked there. Shortly afterwards, he injured a policewoman.
Shortly before 4 a.m., the police were called to the station. The ÖBB emergency coordinator had raised the alarm. A man had just used an emergency hammer to gain access to a parked train. His plan was to start the train and drive away.
Extensive property damage
He had even made it into the driver's cab, causing considerable damage to property. He had smashed several windows. However, the man failed to start the train – instead, he activated the lights and the horn, which is probably how he was caught.
Grabbed by the neck
However, the perpetrator was anything but cooperative with the police. He refused to show his ID. The situation then escalated when his identity was being verified at the police station. While attempting to take his fingerprints, he suddenly grabbed a policewoman by the hair and neck and threw her to the ground. She had to be taken to hospital with injuries of an unknown severity. A colleague was slightly injured while trying to help her.
Finally, it was determined that the man was a 37-year-old Romanian. He was taken to the St. Pölten correctional facility by the rapid response team.
