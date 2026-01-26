115-strong squad
Olympic team: They’re going for medals for us!
On Monday, the Austrian Olympic Committee nominated 52 female and 63 male athletes for the Winter Games in Milan/Cortina, which begin on February 6. The 115-strong squad is the largest since Sochi 2014 (130).
The quota places have been largely filled, and Austria will be represented at all venues in Italy and South Tyrol.
Here is an overview of the squad (swipe right):
The medal bar is set high, with seven gold and silver medals and four bronze medals won four years ago in Beijing.
ÖOC President announces medal target
"We can hold our heads high. We have established athletes who can be counted among the medal contenders. We have newcomers who can spring surprises. Spread across all regions and sports," said ÖOC President Horst Nussbaumer. He set the Beijing Games as the "benchmark" target. "The number of medals should be achievable again."
Alpine skiing just ahead of snowboarding
Austria'salpine skiingdivision is the most successful at the Winter Games. Since 1924, the athletes have won 128 medals (40-44-44), more than half of the total 251 Winter Olympic medals.
It has been 50 years since alpine skiing was not number one in the ÖOC team. In Innsbruck in 1976, the ski jumpers (1-1-1) were ahead of the alpine skiing aces (1-1-0). In the long-term statistics, ski jumping ranks second (7-10-10) ahead of figure skating (7-9-4).
