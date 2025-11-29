Vorteilswelt
Kinder im Rampenlicht

Heidi Klum plant TV-Doku mit Leni und Henry

Society International
29.11.2025 11:41
Heidi Klum und Tochter Leni – jetzt will die Model-Mama auch Sohn Henry ins Rampenlicht holen.
Heidi Klum und Tochter Leni – jetzt will die Model-Mama auch Sohn Henry ins Rampenlicht holen.(Bild: APA/Scott A Garfitt/Invision/AP)

Ihre älteste Tochter Leni ist mittlerweile ein TV- und Model-Profi, wie sie selbst! Und Heidi Klum ist extrem stolz auf sie. Jetzt will die „GNTM“-Chefin auch Sohnemann Henry im deutschen Fernsehen manifestieren. 

ProSiebenSat.1 plant für das Frühjahr eine neue zweiteilige Doku mit Heidi Klum und ihren beiden Ältesten. Tochter Leni (21), die ihre Mutter längst bei „GNTM“ unterstützt sowie Sohn Henry (20), der seit Kurzem ebenfalls in Model-Business Fuß zu fassen versucht. 

Leni stammt aus Klums Beziehung mit dem Formel-1-Manager Flavio Briatore, Henry ist Klums ältester Sohn mit ihrem Ex-Mann Seal, mit dem sie außerdem Sohn Johan (19) und Tochter Lou (16) hat. 

Lesen Sie auch:
Knalleng und super hot sind die Outfits, in die sich Heidi Klum jetzt quetschte.
Sitzt, passt, wackelt
Heidi Klum quetscht Kurven in sexy Latex-Looks
25.11.2025
„Verlieren ihre Haare“
Klum für mehr Männer mit Halbglatzen in Werbespots
15.11.2025
Und Tom wird zu Stein
Nicht hinschauen! Klum schockt als Grusel-Medusa
01.11.2025

In der Doku „On & Off Catwalk – by Heidi Klum“ würden die drei „vor, während und nach ihren Jobs rund um den Globus“ begleitet werden, hieß es vonseiten des Senders. Klum gehört seit 2006 mit ihrer Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ zu den Aushängeschildern von ProSieben.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
