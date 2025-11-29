Heidi Klum plant TV-Doku mit Leni und Henry

Ihre älteste Tochter Leni ist mittlerweile ein TV- und Model-Profi, wie sie selbst! Und Heidi Klum ist extrem stolz auf sie. Jetzt will die „GNTM“-Chefin auch Sohnemann Henry im deutschen Fernsehen manifestieren.
ProSiebenSat.1 plant für das Frühjahr eine neue zweiteilige Doku mit Heidi Klum und ihren beiden Ältesten. Tochter Leni (21), die ihre Mutter längst bei „GNTM“ unterstützt sowie Sohn Henry (20), der seit Kurzem ebenfalls in Model-Business Fuß zu fassen versucht.
Leni stammt aus Klums Beziehung mit dem Formel-1-Manager Flavio Briatore, Henry ist Klums ältester Sohn mit ihrem Ex-Mann Seal, mit dem sie außerdem Sohn Johan (19) und Tochter Lou (16) hat.
In der Doku „On & Off Catwalk – by Heidi Klum“ würden die drei „vor, während und nach ihren Jobs rund um den Globus“ begleitet werden, hieß es vonseiten des Senders. Klum gehört seit 2006 mit ihrer Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ zu den Aushängeschildern von ProSieben.
