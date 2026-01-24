Nicola Peltz hatte schon mit Hadid-Clan Knatsch!

Seit Tagen schon beherrscht der Streit im Beckham-Clan die Klatschspalten. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und was hat Nicola Peltz damit zu tun? Denn jetzt kommt heraus: Die Milliardärs-Tochter brachte schon einmal mächtig Knatsch in eine Promi-Familie. Und zwar in keine Geringere als die von Bella und Gigi Hadid!
Bei den Beckhams herrscht schon seit geraumer Zeit dicke Luft. Anfang der Woche machte Brooklyn schließlich vor aller Weltöffentlichkeit seinem Kummer Luft und teilte in einer Instagram-Story heftig gegen seine Eltern David und Victoria Beckham aus.
Zieht Nicola die Strippen?
Und während des ganzen Familien-Zwists kommt jetzt ein Detail heraus, der die ganze Situation in ein neues Licht rücken könnte. Zieht etwa Brooklyns Ehefrau Nicola Peltz im Hintergrund die Strippen?
Denn wie die „Daily Mail“ jetzt berichtete, hatte die Schauspielerin schon einmal in einer Familie für Zoff gesorgt. Zu ihren berühmten Ex-Freunden zählt nämlich ausgerechnet Anwar Hadid, seines Zeichens Bruder der Topmodels Gigi und Bella Hadid. Und wie gemunkelt wird, soll Nicola ihren Ex während der Beziehung „kontrolliert“ haben. So sehr, dass Mama Yolanda und seine Schwestern am Ende regelrecht erleichtert waren, als die beiden endlich Schluss machten.
Nicola soll ihren Freund vereinnahmt haben
Anwar war damals gerade erst 17 Jahre alt, als er mit Nicola Peltz, damals 20, zusammenkam. Ein Insider verriet der britischen Zeitung nun: Nicola habe „seine ganze Zeit in Anspruch genommen und immer an erster Stelle stehen wollen“. Außerdem sei sie ihm gegenüber „ausgerastet“.
Die Hadids sind demnach der Meinung, Nicola habe ihren jungen Freund nur ausgenutzt. Denn Mama Yolanda war damals Star der Reality-Show „Real Housewives of Beverly Hills“, Gigi und Bella starteten gerade ihre Karriere als Topmodels. Und Peltz? Die kannte damals noch kaum jemand. Und ein Freund aus einer einflussreichen Promi-Familie sollte ihr wohl helfen, auch einen Fuß ins Showbiz zu setzen, so die Meinung der Hadids.
Kontakt zu Familie abgebrochen
Dabei schien am Anfang alles ganz harmonisch: Immer wieder postete Yolanda Fotos des jungen Liebesglücks ihres Sohnes auf Instagram. Doch dann kam es zu Spannungen von Nicola mit Anwars Familie. Nach und nach entfolgte sie den Hadids auf Instagram. Zeitweise soll der Bruder von Gigi und Bella sogar den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen haben.
Das kommt Ihnen bekannt vor? Die Parallelen zu den Beckhams sind jedenfalls nicht zu leugnen!
Schwester ätzt gegen Peltz
2018 trennten sich Anwar Hadid und Nicola Peltz schließlich. Und bis heute scheint die Familie auf die Ex von Anwar nicht gut zu sprechen zu sein. Denn als der Familienstreit der Beckhams eskalierte, meldete sich Alana Hadid, die älteste Hadid-Schwester, auf Instagram mit einem ziemlich bissigen Kommentar zu Wort: „Dieses Mädchen will definitiv keine Privatsphäre, sie versucht seit einem Jahrzehnt, berühmt zu sein.“
