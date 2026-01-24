Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Datete Bellas Bruder

Nicola Peltz hatte schon mit Hadid-Clan Knatsch!

Society International
24.01.2026 15:45
Nicola Peltz war einst mit Bella und Gigi Hadids Bruder Anwar zusammen – und soll schon damals ...
Nicola Peltz war einst mit Bella und Gigi Hadids Bruder Anwar zusammen – und soll schon damals Knatsch in die Familie gebracht haben ...(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit Tagen schon beherrscht der Streit im Beckham-Clan die Klatschspalten. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und was hat Nicola Peltz damit zu tun? Denn jetzt kommt heraus: Die Milliardärs-Tochter brachte schon einmal mächtig Knatsch in eine Promi-Familie. Und zwar in keine Geringere als die von Bella und Gigi Hadid!

0 Kommentare

Bei den Beckhams herrscht schon seit geraumer Zeit dicke Luft. Anfang der Woche machte Brooklyn schließlich vor aller Weltöffentlichkeit seinem Kummer Luft und teilte in einer Instagram-Story heftig gegen seine Eltern David und Victoria Beckham aus.

Zieht Nicola die Strippen?
Und während des ganzen Familien-Zwists kommt jetzt ein Detail heraus, der die ganze Situation in ein neues Licht rücken könnte. Zieht etwa Brooklyns Ehefrau Nicola Peltz im Hintergrund die Strippen?

Neue Details über Nicola Peltz‘ Ex-Beziehung werfen neue Fragen im Familienstreit der Beckhams ...
Neue Details über Nicola Peltz‘ Ex-Beziehung werfen neue Fragen im Familienstreit der Beckhams auf.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Denn wie die „Daily Mail“ jetzt berichtete, hatte die Schauspielerin schon einmal in einer Familie für Zoff gesorgt. Zu ihren berühmten Ex-Freunden zählt nämlich ausgerechnet Anwar Hadid, seines Zeichens Bruder der Topmodels Gigi und Bella Hadid. Und wie gemunkelt wird, soll Nicola ihren Ex während der Beziehung „kontrolliert“ haben. So sehr, dass Mama Yolanda und seine Schwestern am Ende regelrecht erleichtert waren, als die beiden endlich Schluss machten.

Nicola Peltz kam mit Anwar Hadid zusammen, als der gerade 17 Jahre alt war. Nach dem Liebes-Aus ...
Nicola Peltz kam mit Anwar Hadid zusammen, als der gerade 17 Jahre alt war. Nach dem Liebes-Aus sollen die Hadids regelrecht erleichtert gewesen sein.(Bild: Viennareport)

Nicola soll ihren Freund vereinnahmt haben
Anwar war damals gerade erst 17 Jahre alt, als er mit Nicola Peltz, damals 20, zusammenkam. Ein Insider verriet der britischen Zeitung nun: Nicola habe „seine ganze Zeit in Anspruch genommen und immer an erster Stelle stehen wollen“. Außerdem sei sie ihm gegenüber „ausgerastet“.

Die Hadids sind demnach der Meinung, Nicola habe ihren jungen Freund nur ausgenutzt. Denn Mama Yolanda war damals Star der Reality-Show „Real Housewives of Beverly Hills“, Gigi und Bella starteten gerade ihre Karriere als Topmodels. Und Peltz? Die kannte damals noch kaum jemand. Und ein Freund aus einer einflussreichen Promi-Familie sollte ihr wohl helfen, auch einen Fuß ins Showbiz zu setzen, so die Meinung der Hadids.

Kontakt zu Familie abgebrochen
Dabei schien am Anfang alles ganz harmonisch: Immer wieder postete Yolanda Fotos des jungen Liebesglücks ihres Sohnes auf Instagram. Doch dann kam es zu Spannungen von Nicola mit Anwars Familie. Nach und nach entfolgte sie den Hadids auf Instagram. Zeitweise soll der Bruder von Gigi und Bella sogar den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen haben.

Anwar Hadid mit seiner Schwester, Topmodel Bella Hadid
Anwar Hadid mit seiner Schwester, Topmodel Bella Hadid(Bild: APA/Dimitrios Kambouris/Getty Images for Dior Beauty/AFP )

Das kommt Ihnen bekannt vor? Die Parallelen zu den Beckhams sind jedenfalls nicht zu leugnen!

Lesen Sie auch:
DJ packt aus:
Das geschah wirklich beim Beckham-Hochzeitstanz!
24.01.2026
Ungewolltes Comeback
Familienstreit bringt Mama Beckham an Chartspitze
23.01.2026

Schwester ätzt gegen Peltz
2018 trennten sich Anwar Hadid und Nicola Peltz schließlich. Und bis heute scheint die Familie auf die Ex von Anwar nicht gut zu sprechen zu sein. Denn als der Familienstreit der Beckhams eskalierte, meldete sich Alana Hadid, die älteste Hadid-Schwester, auf Instagram mit einem ziemlich bissigen Kommentar zu Wort: „Dieses Mädchen will definitiv keine Privatsphäre, sie versucht seit einem Jahrzehnt, berühmt zu sein.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
145.366 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
97.329 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
90.654 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Mehr Society International
Datete Bellas Bruder
Nicola Peltz hatte schon mit Hadid-Clan Knatsch!
Horror-„Tatort“-Dreh
Helen Schneider: „Im Negligé zwischen Mülltonnen“
„Darf nicht reden“
Gil Ofarim sorgt mit Schweigedeal für Mega-Wirbel
DJ packt aus:
Das geschah wirklich beim Beckham-Hochzeitstanz!
16. Nummer-1-Album
Robbie Williams bricht Chartrekord der Beatles
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf