Nicola Peltz hatte schon mit Hadid-Clan Knatsch!

Bei den Beckhams herrscht schon seit geraumer Zeit dicke Luft. Anfang der Woche machte Brooklyn schließlich vor aller Weltöffentlichkeit seinem Kummer Luft und teilte in einer Instagram-Story heftig gegen seine Eltern David und Victoria Beckham aus.

Zieht Nicola die Strippen?

Und während des ganzen Familien-Zwists kommt jetzt ein Detail heraus, der die ganze Situation in ein neues Licht rücken könnte. Zieht etwa Brooklyns Ehefrau Nicola Peltz im Hintergrund die Strippen?