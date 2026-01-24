ÖSV team defeated
LIVE: Here we go! A top favorite gets an early start
What a hell of a guy! Italy's shooting star Giovanni Franzoni snatched victory on Saturday on the most legendary and dangerous downhill run in the world. For the ÖSV team, however, there was bitter disappointment on the Streif in Kitzbühel.
Vincent Kriechmayr (+1.48 seconds) was the best Austrian, finishing in twelfth place. "I skied too tactically at times," lamented the Upper Austrian. "It's a shame, I had set my sights higher!"
Behind winner Franzoni, Switzerland's Marco Odermatt (+0.07), who still has to wait for his first victory in the Kitzbühel downhill, finished second. Third place went to French surprise contender Maxence Muzaton (+0.39).
Here are the interim results:
More information to follow...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.