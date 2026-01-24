Älteste Oberösterreicherin starb mit 107 Jahren

Nun wenige Tage nach der Geburt von Friederika Hubauer-Furtmayr am 28. Oktober 1918 in Kirchberg-Thening war der erste Weltkrieg zu Ende. Sie wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, durfte schon ab sechs Jahren die Kreuzschwestern-Schule in Linz besuchen. Nach dem frühen Tod des Vaters versorgte die Mutter, die als Schneiderin arbeitete, die insgesamt drei Kinder. Den zweiten Weltkrieg erlebte Friederika Hubauer-Furtmayr schon haunah mit, arbeitete in der Molkerei in Linz, die von ihrem Onkel geführt wurde.