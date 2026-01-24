RTL in Spindlermühle
Battle for the crystal globe: Scheib in contention for victory
You can always count on Julia Scheib! The ÖSV athlete, who could even secure the crystal globe today, is in contention for victory in the giant slalom in Spindlermühle. At the halfway stage, the Styrian is in third place.
Sweden's Sara Hector set the fastest time in the first run. Close behind is Switzerland's Camille Rast (+0.02 seconds). Scheib is 26 hundredths behind. "I had a bad feeling, I slipped at every gate," said the Austrian at the finish, surprised that she is still close to the top.
Behind Scheib, the Americans Mikaela Shiffrin (+0.43) and Paula Moltzan (+0.53) are in fourth and fifth place.
Here is the live ticker:
Here are the interim results:
With a 139-point lead over Rast, Scheib could theoretically be crowned the 2025/26 Giant Slalom World Cup winner today. If she also wins in Czechia and Rast does not finish in the top 6, Scheib will be the first giant slalom winner for the ÖSV since Eva-Maria Brem in 2016. The second run starts at 1:30 p.m., and we will be reporting live here!
This article has been automatically translated,
read the original article here.
