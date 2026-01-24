Battle for the crystal globe: Scheib in contention for victory

With a 139-point lead over Rast, Scheib could theoretically be crowned the 2025/26 Giant Slalom World Cup winner today. If she also wins in Czechia and Rast does not finish in the top 6, Scheib will be the first giant slalom winner for the ÖSV since Eva-Maria Brem in 2016. The second run starts at 1:30 p.m., and we will be reporting live here!