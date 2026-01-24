„Geister-Schiff“ rammte auf Donau eine Fähre

Ein Unfall auf der Wasserstraße Donau hat für Pendler und Schüler, die auf die Fähre in Ottensheim (Oberösterreich) angewiesen sind, langfristige Folgen. Weil ein „Geister-Schiff“ die Überfuhr rammte, bleibt diese für ungewisse Zeit außer Betrieb.
Das 80 Meter lange Güterschiff „Bavaria 55“ war von Linz am Weg stromaufwärts Richtung Kraftwerk Ottensheim, als es plötzlich einen technischen Defekt gab. Der Kahn ließ sich nicht mehr steuern, war quasi als „Geister-Schiff“ unterwegs. Irgendwie konnte der Kapitän noch verhindern, dass das Schiff mit dem Ufer kollidierte, doch der Fähre, die an der Ottensheimer Anlegestelle angedockt war, konnte er nicht mehr ausweichen.
Feuerwehr musste Fähre abschleppen
Das Schiff rammt die Drahtseil-Fähre und schob sie stromaufwärts von der Anlegestelle weg. Beide Wassergefährte wurden beim Unfall beschädigt. Aber während die „Bavaria“ – der Alkotest beim Kapitän war negativ – ihre Fahrt fortsetzen konnte, war die Rollfähre so schwer demoliert, dass sie von der Feuerwehr an die Anlegestelle zurückgeschleppt werden musste.
Umweg für Pendler und Schüler
Zuerst war unklar, ob die Fähre am Montag wieder ihren Dienst aufnehmen kann. Nun teilte die Gemeinde Ottensheim aber mit, dass sie auf unbestimmte Zeit wegen Reparaturen ausfällt. Dies trifft neben Pendlern vor allem Schüler, die von Ottensheim Richtung Wilhering übersetzen, um zum dortigen Gymnasium zu kommen. Sie müssen nun zwangsläufig über die Brücken in Linz oder Aschach ausweichen und somit einen großen Umweg in Kauf nehmen.
