„Geister-Schiff“ rammte auf Donau eine Fähre

Umweg für Pendler und Schüler

Zuerst war unklar, ob die Fähre am Montag wieder ihren Dienst aufnehmen kann. Nun teilte die Gemeinde Ottensheim aber mit, dass sie auf unbestimmte Zeit wegen Reparaturen ausfällt. Dies trifft neben Pendlern vor allem Schüler, die von Ottensheim Richtung Wilhering übersetzen, um zum dortigen Gymnasium zu kommen. Sie müssen nun zwangsläufig über die Brücken in Linz oder Aschach ausweichen und somit einen großen Umweg in Kauf nehmen.