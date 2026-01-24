Nächste Stufe im Duell um Polizei-Vizechef in OÖ

Nachdem sich bekanntlich Landespolizeichef Andreas Pilsl für Karoline Stumptner, die Belegschaftsvertretung aber einstimmig für Günter Tischlinger ausgesprochen hatten, wurde der Zentralausschuss in Wien zu Rate gezogen. Und dieser votierte auch für den aktuellen Personalchef, der schon bei der vorigen Wahl von der Belegschaftsvertretung den Vorzug gegenüber Keplinger erhalten hatte, aber dann im Ministerentscheid unterlag.