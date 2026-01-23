Nach Crash weitergefahren, dann eingeschlafen

Bei einem Überholmanöver hatte ein 25-jähriger Bosnier aus Wels (Oberösterreich) einem Rumänen die Seite des Autos beschädigt, blieb aber nicht stehen, sondern fuhr davon. Drei Stunden später fanden Polizisten den Übeltäter – selig schlummernd in seinem geparkten, ebenfalls beschädigten Auto. Den Alkotest verweigerte er.
Ein 22-jähriger Rumäne aus Wels war am Donnerstag gegen 22 Uhr mit seinem Auto auf der B137 in Wels unterwegs, als er auf Höhe Lammerdingstraße von einem anderen Pkw überholt wurde. Bei dem Überholmanöver kam es zu einer seitlichen Kollision, wobei die gesamte linke Seite des Pkw des 22-Jährigen beschädigt wurde. Der andere Lenker setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort und konnte vorerst nicht mehr aufgefunden werden.
Im Auto eingeschlafen
Gegen 1 Uhr wurde der fahrerflüchtige Lenker im Bereich Doppelgraben schlafend in seinem Auto vorgefunden. Der 25-jährige Bosnier aus Wels wurde von den Polizeibeamten zum Alkotest aufgefordert, welchen er verweigerte. Weiters wurde von den Beamten festgestellt, dass er keine gültige Lenkberechtigung besaß.
Der Fahrerflüchtige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, er wird mehrfach angezeigt. Der 22-Jährige blieb unverletzt.
