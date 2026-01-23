Nach Crash weitergefahren, dann eingeschlafen

Ein 22-jähriger Rumäne aus Wels war am Donnerstag gegen 22 Uhr mit seinem Auto auf der B137 in Wels unterwegs, als er auf Höhe Lammerdingstraße von einem anderen Pkw überholt wurde. Bei dem Überholmanöver kam es zu einer seitlichen Kollision, wobei die gesamte linke Seite des Pkw des 22-Jährigen beschädigt wurde. Der andere Lenker setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort und konnte vorerst nicht mehr aufgefunden werden.