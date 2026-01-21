Der U-Ausschuss kommt nur langsam in Fahrt

Der U-Ausschuss zur Neuen Eisenstädter tritt nach seiner gestrigen Sitzung heute gleich wieder zusammen. Grund dafür ist, dass gestern eigentlich der Beschluss der Ladungsliste sowie des Beweisbeschlusses vorgesehen war. Laut ÖVP scheiterte dies allerdings an der SPÖ. Diese habe weder einen Vorschlag für den Beweisbeschluss noch für die Ladungsliste an die Landtagsdirektion oder andere Fraktionen übermittelt.