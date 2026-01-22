Drei Viertel glauben, dass KI das Leben verändert

In zwei Monaten zu 100 Millionen Nutzern

Die Geschwindigkeit, mit der die Technologie Wirtschaft und Privates erobert, sei jedenfalls enorm, skizzierte Johannes Pracher von der Start-up-Plattform der Sparkasse OÖ: Nach der Erfindung des Telefons dauerte es 75 Jahre, bis das technische Gerät von 100 Millionen Menschen genutzt wurde. Das Internet brauchte bis zur 100-Millionen-Nutzer-Grenze später nur mehr sieben Jahre. Und ChatGPT, der bekannteste KI-Assistent, erreichte diese Marke in lediglich zwei Monaten.