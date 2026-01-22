Drei Viertel glauben, dass KI das Leben verändert

Künstliche Intelligenz hält Einzug in heimische Betriebe. Das Technologieunternehmen Fronius aus Pettenbach etwa entwickelt sogar eine eigene Chat-Assistentin, die Mitarbeiter unterstützen soll. Auch den Privatbereich erobert die „Supertechnologie“ zusehends, wie eine „Krone“-Veranstaltung zeigte.
Das Familienunternehmen Fronius mit Sitz in Pettenbach hat weltweit rund 6700 Beschäftigte. In wenigen Wochen wird eine neue „Mitarbeiterin“ dazu stoßen: „Frida“ – eine vom Schweiß- und Solarunternehmen selbst entwickelte künstliche Intelligenz, die die menschlichen Mitarbeiter als Assistentin unterstützen soll.
Es ist nur ein Beispiel für die Veränderungen durch die neue Technologie, die in heimischen Betrieben derzeit vonstatten gehen und Thema der „Krone“-Veranstaltungsreihe „KI – Zukunft gestalten“ in der Linzer Tabakfabrik waren.
99 Prozent kennen Künstliche Intelligenz
„76 Prozent der Oberösterreicher gehen von einer massiven Veränderungswirkung durch die KI in Wirtschaft und Gesellschaft aus“, präsentierte dabei IMAS-Meinungsforscher Paul Eiselsberg aktuelle Zahlen. Satte 99 Prozent der Befragten kennen künstliche Intelligenz – ein in der Marktforschung unüblich hoher Wert. 35 Prozent gaben an, KI privat mehrmals pro Woche zu nutzen. Beruflich trifft das auf ein Viertel zu.
In zwei Monaten zu 100 Millionen Nutzern
Die Geschwindigkeit, mit der die Technologie Wirtschaft und Privates erobert, sei jedenfalls enorm, skizzierte Johannes Pracher von der Start-up-Plattform der Sparkasse OÖ: Nach der Erfindung des Telefons dauerte es 75 Jahre, bis das technische Gerät von 100 Millionen Menschen genutzt wurde. Das Internet brauchte bis zur 100-Millionen-Nutzer-Grenze später nur mehr sieben Jahre. Und ChatGPT, der bekannteste KI-Assistent, erreichte diese Marke in lediglich zwei Monaten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.