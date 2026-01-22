With gold leaf
This is Vienna’s most expensive schnitzel at €395
The days when you could get a schnitzel for €9.90 as part of a lunch menu are long gone. But €395 is a hefty price tag. Yet it's still served at Spelunke. But why is it so expensive?
The annual energy bill alone makes many Viennese break out in a cold sweat, not to mention the weekly grocery shopping. For many, going to a restaurant has already become a luxury. Numerous restaurateurs complain about changing consumer behavior.
Decadence on a plate
Nevertheless, the Spelunke in the 2nd district is banking on decadence with its new Kaiser Franz Schnitzel. The "finely marbled Wagyu fillet, breaded according to classic Viennese technique and fried to golden brown perfection," costs 395 euros. Tender, juicy, and with an exceptional texture, it combines traditional craftsmanship with uncompromising product quality. The schnitzel is refined with 23-carat gold leaf and a specially developed lemon perfume."
It is served with classic potatoes, cranberries, and green salad. And to "justify" the price, 125 grams of Royal Caviar Imperial Auslese.
No PR stunt
According to owner Michael Dovarecek, the dish shows how far you can take a familiar Austrian theme without alienating it. And it's not a PR stunt either. It remains to be seen how many people can afford and, above all, want to buy the luxury schnitzel. But it won't be long before one or two influencers get involved. And that's certainly the intention.
