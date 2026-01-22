This is Vienna’s most expensive schnitzel at €395

Decadence on a plate

Nevertheless, the Spelunke in the 2nd district is banking on decadence with its new Kaiser Franz Schnitzel. The "finely marbled Wagyu fillet, breaded according to classic Viennese technique and fried to golden brown perfection," costs 395 euros. Tender, juicy, and with an exceptional texture, it combines traditional craftsmanship with uncompromising product quality. The schnitzel is refined with 23-carat gold leaf and a specially developed lemon perfume."