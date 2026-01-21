Auto gegen Oberleitungssäule: Zugverkehr gestoppt

Trump: Rahmenabkommen zu Grönland erzielt
Gegen eine Säule der Oberleitungen geprallt war das Auto einer Klagenfurterin bei Maria Rain. Der Zugverkehr musste zur Bergung des Wagens gestoppt werden.
Aus Unachtsamkeit, wie Ermittlungen der Polizei ergaben, war das Auto einer 49-jährigen Klagenfurterin Mittwochnachmittag auf der Loiblpassstraße B 91, im Gemeindebereich von Maria Rain, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonsäule der Oberleitungen der dortigen Gleisanlage geprallt.
Auto blieb auf Gleisen liegen
Der Wagen kam auf der Fahrerseite liegend neben den Gleisen zum Stillstand. Die Verunfallte wurde leicht verletzt und von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht. Die Bahnstrecke war wegen dieses Vorfalles für etwa eine halbe Stunde gesperrt.
