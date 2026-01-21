Streik in Spitälern: 117 Operationen betroffen

Eines war schon im Vorfeld des Streiks klar: In Linz ist für Notfall-Aufnahmen heute das Kepler Universitätsklinikum zuständig. Und auch in den Ordensspitälern hat man versucht, die Auswirkungen auf die Patienten möglichst gering zu halten. Trotzdem: „Nach aktuellem Stand sind 117 geplante Operationen in allen Ordensspitälern in Oberösterreich betroffen. Diese konnten im Vorfeld erfolgreich verschoben werden oder wurden bereits durchgeführt“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der betroffenen Kliniken.