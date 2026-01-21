Mutmaßliche Spionin für Russland in Berlin gefasst

Im Visier der Ermittler sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auch zwei ehemalige Angehörige der Bundeswehr. Es handle sich dabei um einen erst kürzlich in Pension gegangenen Stabsoffizier sowie einen Beamten des höheren Dienstes, der die Bundeswehr vor mehr als 15 Jahren verlassen habe, hieß es aus Militärkreisen.