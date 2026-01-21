Wer ist Ilona W.?
Mutmaßliche Spionin für Russland in Berlin gefasst
Ein richtiger Agenten-Thriller erschüttert aktuell unsere deutschen Nachbarn: Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin eine mutmaßliche Spionin festnehmen lassen, die für Russland gearbeitet haben soll.
Die Vorwürfe wiegen schwer. So soll die Deutsch-Ukrainerin unter anderem Informationen mit Bezug zum Krieg in der Ukraine für einen russischen Geheimdienst beschafft haben, wie die oberste deutsche Anklagebehörde mitteilte. Bei ihr und weiteren Beschuldigten fanden demnach Durchsuchungen in den Bundesländern Brandenburg und Rheinland-Pfalz sowie in München statt.
Spätestens seit November 2023 habe die mutmaßliche Agentin Kontakt zu einem Kontaktmann in der russischen Botschaft in Berlin unterhalten, der für einen russischen Geheimdienst tätig sei. „Ihm verschaffte die Beschuldigte bei diversen Gelegenheiten unter anderem Informationen mit Bezug zu dem Krieg zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine“, so die Bundesanwaltschaft.
Bei der Frau soll es sich um Ilona W. handeln:
Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums
So habe sie etwa Hintergrundinformationen über Teilnehmer „hochkarätiger politischer Veranstaltungen“ zusammengestellt und „Erkundigungen über Standorte der Rüstungsindustrie, Drohnentests und geplante Lieferungen von Drohnen an die Ukraine“ eingeholt. Dabei habe sie sich teils auch an ehemalige Mitarbeiter aus dem Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums gewandt, „mit denen sie persönlich bekannt war“.
Im Visier der Ermittler sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auch zwei ehemalige Angehörige der Bundeswehr. Es handle sich dabei um einen erst kürzlich in Pension gegangenen Stabsoffizier sowie einen Beamten des höheren Dienstes, der die Bundeswehr vor mehr als 15 Jahren verlassen habe, hieß es aus Militärkreisen.
Die beiden beschuldigten Männer stehen demnach im Verdacht, „gegenüber einer beschuldigten Mittelsperson, die mutmaßlich im Auftrag des russischen Nachrichtendienstes handelte und heute aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs festgenommen wurde, dienstliche Informationen preisgegeben zu haben“.
Die Deutsch-Ukrainerin soll ihrem Kontaktmann aus der Botschaft zudem geholfen haben, unter Aliaspersonalien an politischen Veranstaltungen in Berlin teilzunehmen, um dort für den Geheimdienst relevante Kontakte aufzubauen.
Haftvorführung in Karlsruhe
Die Frau soll nun dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden, der ihr den Haftbefehl eröffnen und über die Untersuchungshaft entscheiden wird. Das Verfahren der Bundesanwaltschaft geht nach Angaben der Behörde in Karlsruhe auf Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz und des Bundesamts für den Militärischen Abschirmdienst zurück.
Mutmaßliche Unterstützer prorussischer Gruppen gefasst
Die Bundesanwaltschaft hat außerdem in Brandenburg zwei mutmaßliche Unterstützer der prorussischen „Volksrepubliken“ Donezk und Lugansk festnehmen lassen. Die Karlsruher Behörde wirft den beiden Männern die Unterstützung ausländischer terroristischer Vereinigungen in mehreren Fällen vor.
Beamte des Bundeskriminalamts nahmen den russischen Staatsangehörigen Suren A. und den Deutschen Falko H. in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Märkisch-Oderland fest. Sie sollen am Donnerstag vor den Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof kommen, der über die Haftbefehle und eine Untersuchungshaft entscheiden wird. Die Polizei durchsuchte unter anderem ein Haus in Königs Wusterhausen.
Die beiden verdächtigen Männer sollen seit 2016 herausgehobene Stellungen in einem Verein haben, der den Transport von Versorgungsgütern und Medizinprodukten, aber auch von Drohnen in den ukrainischen Donbass zugunsten von prorussischen Milizionären der „Volksrepubliken“ Donezk und Lugansk organisierte.
