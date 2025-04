Steht Flughafenbetrieb Altenrhein auf der Kippe?

Bedeutung für Vorarlberg nicht zu unterschätzen

Die Bedeutung des Flughafens ist auch für Vorarlberg nicht zu unterschätzen. Immerhin stiegen in Altenrhein im vergangenen Jahr 42.000 Personen in den Flieger nach Wien. Außerdem werden Charterflüge zu Urlaubsdestinationen angeboten. Die Neos bezeichnen den Flughafen für Vorarlbergs Wirtschaftswelt gar als „Tor nach Wien und in die weite Welt“. In einer Anfrage wollen sie wissen, was die Vorarlberger Landesregierung zu tun gedenkt, um die Zukunft des Flughafens abzusichern und zu stärken. Da könne man nicht einfach zusehen, meint Neos-Sprecherin Claudia Gamon.