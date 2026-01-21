Das Bildungsangebot der Arbeiterkammer ist gefragt

Um diese Ungleichheiten in der Bildung auszugleichen hat die Arbeiterkammer gleich mehrere bildungspolitsche Forderungen. So müsse in den Ausbau von Ganztagesschulen zur Verbesserung von Lernchancen und Entlastung von Familien investiert werden. Schulkosten sollen gesenkt werden und die Bereitstellung von Materialien müsse unbürokratisch erfolgen, um Familien zu entlasten. Das staaatliche Budget im Erwachsenenbildungsbereich soll auf ein Prozent der gesamten öffentlichen Bildungsausgaben erweitert werden und das duale Ausbildungssystem soll weiter gestärkt werden. Auch die politische Bildung an Österreichs Schulen ist ernst zu nehmen, auszubauen und strukturell zu verbessern.