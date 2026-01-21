In Klagenfurt hoben wieder mehr Passagiere ab

Und der Ausblick ist rosig: Eurowings erhöht heuer die Frequenz aus Köln von zwei auf drei wöchentliche Flüge. Ryanair stockt die Verbindung nach London auf und bietet drei wöchentliche Flüge an. Palma de Mallorca wird mit jeweils fünf Flügen pro Woche bedient. Die AUA bietet mehrmals täglich Flüge nach Wien mit Umstiegsmöglichkeiten zu 80 Destinationen an.