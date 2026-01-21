In Klagenfurt hoben wieder mehr Passagiere ab

Abseits des rechtlichen Ringen um den Klagenfurter Flughafen, konnte im Vorjahr ein Passagierplus verzeichnet werden.
Der Flughafen Klagenfurt gab spannende Zahlen bekannt. Im vergangenen Jahr nutzten 175.347 Passagiere den Airport für ihre Urlaubs- und Geschäftsreisen – ein deutliches Plus von 27,2 Prozent gegenüber 2024. Hervorzuheben ist die starke Nachfrage in den Sommermonaten 2025: Da verzeichnete der Flughafen die stärksten Passagierzahlen seit zwölf Jahren. Mit 2114 Starts und Landungen wurde eine Steigerung von 20,4 Prozent erreicht.
Und der Ausblick ist rosig: Eurowings erhöht heuer die Frequenz aus Köln von zwei auf drei wöchentliche Flüge. Ryanair stockt die Verbindung nach London auf und bietet drei wöchentliche Flüge an. Palma de Mallorca wird mit jeweils fünf Flügen pro Woche bedient. Die AUA bietet mehrmals täglich Flüge nach Wien mit Umstiegsmöglichkeiten zu 80 Destinationen an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.