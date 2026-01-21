Vorteilswelt
Flughafen-Bilanz

In Klagenfurt hoben wieder mehr Passagiere ab

Kärnten
21.01.2026 10:00
Der Flughafen Klagenfurt darf sich über Passagierzuwachs freuen
Der Flughafen Klagenfurt darf sich über Passagierzuwachs freuen(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Abseits des rechtlichen Ringen um den Klagenfurter Flughafen, konnte im Vorjahr ein Passagierplus verzeichnet werden.

0 Kommentare

Der Flughafen Klagenfurt gab spannende Zahlen bekannt. Im vergangenen Jahr nutzten 175.347 Passagiere den Airport für ihre Urlaubs- und Geschäftsreisen – ein deutliches Plus von 27,2 Prozent gegenüber 2024. Hervorzuheben ist die starke Nachfrage in den Sommermonaten 2025: Da verzeichnete der Flughafen die stärksten Passagierzahlen seit zwölf Jahren. Mit 2114 Starts und Landungen wurde eine Steigerung von 20,4 Prozent erreicht.

Und der Ausblick ist rosig: Eurowings erhöht heuer die Frequenz aus Köln von zwei auf drei wöchentliche Flüge. Ryanair stockt die Verbindung nach London auf und bietet drei wöchentliche Flüge an. Palma de Mallorca wird mit jeweils fünf Flügen pro Woche bedient. Die AUA bietet mehrmals täglich Flüge nach Wien mit Umstiegsmöglichkeiten zu 80 Destinationen an.

