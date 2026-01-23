Energie ohne Ende? So entspannen unsere Kinder

In unserer schnelllebigen Zeit brauchen auch Kinder Ruhepausen – und dabei ein wenig Unterstützung von uns Erwachsenen. Eine Idee dazu kommt von Judith Mazzilli aus Linz-Land: Die Autorin und Mama möchte Familien mit ihren Traumreisen beim Abschalten helfen.
Wo nehmen Kinder nur diese Energie her? Mein Mann und ich fragen uns das oft, wenn wir nach einem Ausflug komplett erledigt nach Hause kommen und die Kids schon ins Wohnzimmer düsen, um die Couch zur Kletterlandschaft umzufunktionieren. Werden die denn nie müde?
Die Linzer Kinesiologin Timea Hohla erklärt das Phänomen: „Kinder sind sehr im Außen. Sie merken oft gar nicht, wenn sie müde sind, kennen ihren Körper noch nicht so gut. Deshalb brauchen sie Unterstützung beim Entspannen.“ Ihr Tipp? Rituale. „Damit meine ich nicht feste Uhrzeiten, sondern wiederkehrende Abläufe, die Sicherheit geben. Etwa, dass ein Elternteil jeden Abend beim Einschlafen begleitet und eine Gute-Nacht-Geschichte liest.“
Meditatives Kinderhörspiel schickt Gedanken auf die Reise
Das Familienleben hat sich in den vergangenen Jahren beschleunigt – durch Medien, viele Freizeitaktivitäten und die Tatsache, dass oft beide Elternteile berufstätig sind. Wie wichtig da Ruhepausen im Alltag sind, erkannte auch Autorin und Bloggerin Judith Mazzilli aus Asten, als sie sich in einer schwierigen Phase befand: „Ich hatte mit starker Erschöpfung und einem dysregulierten Nervensystem zu kämpfen. Gleichzeitig machte eines meiner Kinder eine schwierige Kindergarteneingewöhnung durch – und ich suchte nach Möglichkeiten, ihm beim Entspannen zu helfen.“
Die Idee, Atemübungen und Traumreisen – das sind geführte Entspannungsübungen – mit biblischen Affirmationen zu verbinden, ließ die überzeugte Christin nicht mehr los. „Auch der Glaube an eine höhere, gute Macht kann die Resilienz stärken. Ich dachte mir, das könnte ein kraftvolles Werkzeug für viele Familien sein.“
Das ist unfair! Warum darf er krank sein, und ich muss in die Schule?
Kinderzitat der Woche von Franziska (7) aus dem Bezirk Linz-Land über ihren Bruder
Schöne Botschaften sollen das Selbstwertgefühl stärken
Die bald dreifache Mama hat sich ihren Traum erfüllt: Ab heute ist Mazzillis Hörbuch „Geborgen einschlafen mit Jesus“ erhältlich. Sieben Einschlafgeschichten laden Kinder ab fünf Jahren ein, zur Ruhe zu kommen und in eine Zeit einzutauchen, in der Jesus gelebt hat. Eine warme Erzählerstimme und sanfte Hintergrundgeräusche begleiten zentrale Botschaften wie: „Ich bin wertvoll und geliebt, unabhängig davon, was andere denken oder was ich leiste.“
Zum Abschluss erinnert uns Timea Hohla daran: „Wir sind immer Vorbilder für unsere Kinder, selbst dann, wenn wir es nicht wollen. Deshalb dürfen und sollen auch Eltern entspannen und zeigen, wie Selbstfürsorge aussieht.“
