Energie ohne Ende? So entspannen unsere Kinder

Meditatives Kinderhörspiel schickt Gedanken auf die Reise



Das Familienleben hat sich in den vergangenen Jahren beschleunigt – durch Medien, viele Freizeitaktivitäten und die Tatsache, dass oft beide Elternteile berufstätig sind. Wie wichtig da Ruhepausen im Alltag sind, erkannte auch Autorin und Bloggerin Judith Mazzilli aus Asten, als sie sich in einer schwierigen Phase befand: „Ich hatte mit starker Erschöpfung und einem dysregulierten Nervensystem zu kämpfen. Gleichzeitig machte eines meiner Kinder eine schwierige Kindergarteneingewöhnung durch – und ich suchte nach Möglichkeiten, ihm beim Entspannen zu helfen.“