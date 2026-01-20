At the Nickelsdorf border
Dead newborn girl found
On Sunday, travelers in northern Burgenland made a horrific discovery: a dead newborn girl was lying at the Nickelsdorf border crossing. They immediately alerted the emergency services. It is still completely unclear who left the baby there.
The baby was found at the Nickelsdorf border crossing (Neusiedl am See district) at 1 p.m. The girl was already dead when the emergency doctor arrived. An autopsy has been ordered and investigations are ongoing, the Burgenland State Police Department announced on Tuesday.
Autopsy expected to provide clues
The baby was discovered by travelers. The autopsy will now have to determine whether the child was stillborn, died after birth, or was killed, according to the statement.
Investigations are ongoing in all directions
LPD spokesman Helmut Marban explained that the evidence found is now being analyzed and evaluated: "The investigation is proceeding in all directions." The Eisenstadt public prosecutor's office has been called in.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
