Luftwaffen-Offizier als Heiratsschwindler: Haft

Blind vor Liebe Vermögen überwiesen

Der schneidige Militär soll via Facebook das Herz einer bei uns lebenden und arbeitenden Landsfrau erobert – und ihr die Ehe versprochen haben. Blind vor Liebe überwies sie nach und nach 11,73 Millionen Sri-Lanka-Rupien, umgerechnet knapp 33.000 Euro. Doch von der Hochzeit war keine Rede mehr, auch das Geld wollte der Kampfjet-Pilot nicht mehr zurückzahlen.