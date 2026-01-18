Vorteilswelt
Filmreifer Betrug

Luftwaffen-Offizier als Heiratsschwindler: Haft

Österreich
18.01.2026 15:17
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Filmreifer Heiratsschwindel: Ein echter Luftwaffen-Offizier eines Militärstützpunktes in Sri Lanka gaukelte einer in Österreich lebenden und arbeitenden Landsfrau die großen Gefühle vor. Fast 33.000 Euro überwies sie für das Ja-Wort, das freilich nie kam. Jetzt klickten für den Liebesschuft die Handschellen.

Wer kennt sie nicht, die Kino-Klassiker „Top-Gun“ mit waghalsigen Kampfjet-Szenen oder „Catch me if you can“ über die Geschichte des damals jüngsten Hochstaplers Amerikas auch als falscher Pilot. Statt Tom Cruise oder Leonardo DiCaprio war in diesem Betrugsfall ein echter Offizier der Luftwaffe von Sri Lanka auf dem Stützpunkt Ampara rund 300 Kilometer östlich der Hauptstadt Colombo in der Hauptrolle.

Blind vor Liebe Vermögen überwiesen
Der schneidige Militär soll via Facebook das Herz einer bei uns lebenden und arbeitenden Landsfrau erobert – und ihr die Ehe versprochen haben. Blind vor Liebe überwies sie nach und nach 11,73 Millionen Sri-Lanka-Rupien, umgerechnet knapp 33.000 Euro. Doch von der Hochzeit war keine Rede mehr, auch das Geld wollte der Kampfjet-Pilot nicht mehr zurückzahlen.

Ein Betrug wie im Hollywood-Film
Mutter von Opfer erstattete Anzeige gegen Militär
Deshalb erstattet die Mutter des Opfers Ende Dezember laut örtlichen Medien Anzeige bei der Polizei. Nach Überprüfung der Bankkonten des Luftwaffen-Angehörigen wurde der Verdächtige von den Ermittlern festgenommen.

Vor wenigen Tagen musste der Heiratsschwindler auf dem Amtsgericht in Teldeniya erscheinen. Nach einer Kaution von umgerechnet rund 3000 Euro wurde der Offizier vorerst freigelassen. Ende April muss sich der Verdächtige dann aber erneut verantworten.

