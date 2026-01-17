Plus von über 40 Prozent: E-Auto-Boom im Ländle

Forderung nach einer Reform der NoVA

Einen Nachruf auf den Verbrenner will Rudi Lins, Obmann der Fahrzeughändler bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg, aber noch nicht verfassen: „Moderne Verbrenner und Hybridlösungen stellen für viele Menschen, insbesondere im ländlichen Raum, weiterhin eine praktikable Option dar.“ Angesichts des massiven Wandels in der Autobranche, der von vielen Unsicherheiten begleitet ist, wünscht sich Lins für 2026 vor allem eines: ein stabiles, rechtssicheres Umfeld. Zudem fordert er eine Reform der NoVA (Normverbrauchsabgabe), verbunden mit einer „praxistauglichen Entbürokratisierung“.