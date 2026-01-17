Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Markt hat sich erholt

Plus von über 40 Prozent: E-Auto-Boom im Ländle

Vorarlberg
17.01.2026 16:40
Mobilität im Wandel: Im Jahr 2025 wurden in Vorarlberg um 43,8 Prozent mehr E-Autos zugelassen ...
Mobilität im Wandel: Im Jahr 2025 wurden in Vorarlberg um 43,8 Prozent mehr E-Autos zugelassen als im Jahr davor.(Bild: P. Huber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

DIe Autobranche in Vorarlberg darf nach schwierigen Zeiten auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurückblicken. Trotz steigender Verkaufszahlen ist die Stimmung bei den Autohändlern allerdings nicht ungetrübt. 

0 Kommentare

Aus Sicht der Vorarlberger Autohändler verlief das Jahr 2025 zufriedenstellend: Mit 14.244 neu zugelassenen Fahrzeugen konnte ein Wachstum von 15,4 Prozent im Vergleich zu 2024 erzielt werden, damit liegt man auch deutlich über dem österreichischen Schnitt (+12,3 Prozent). Besonders die Zulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antriebstechnologien sind deutlich gestiegen – bei den voll elektrischen Fahrzeugen betrug das Plus 43,8 Prozent, bei den Hybrid-Wagen sogar 61,9 Prozent.

Forderung nach einer Reform der NoVA
Einen Nachruf auf den Verbrenner will Rudi Lins, Obmann der Fahrzeughändler bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg, aber noch nicht verfassen: „Moderne Verbrenner und Hybridlösungen stellen für viele Menschen, insbesondere im ländlichen Raum, weiterhin eine praktikable Option dar.“ Angesichts des massiven Wandels in der Autobranche, der von vielen Unsicherheiten begleitet ist, wünscht sich Lins für 2026 vor allem eines: ein stabiles, rechtssicheres Umfeld. Zudem fordert er eine Reform der NoVA (Normverbrauchsabgabe), verbunden mit einer „praxistauglichen Entbürokratisierung“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 8°
Symbol wolkig
Bludenz
1° / 6°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
1° / 7°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 6°
Symbol bedeckt

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
188.995 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
143.932 mal gelesen
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.509 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Mehr Vorarlberg
Markt hat sich erholt
Plus von über 40 Prozent: E-Auto-Boom im Ländle
Schneiders Brille
Der Koch und die Aliens
17 Millionen Euro
Millionenspritze für klamme Gemeinden vom Land
„Vögels Lexikon“
„Tschari“ – wenn im Ländle etwas schief geht
Polizei sucht Zeugen
Snowboarder ließ Verletzten im Schnee liegen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf