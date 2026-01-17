U2 verliert am Montag Rekord und Geisterstation

Ursprünglich hätte die Station „An den alten Schanzen“ heißen sollen. Der Name war allerdings zu lang für die Stationsschilder. Also wurde nun der „Lina-Loos-Platz“ daraus. Ein starkes Zeichen für mehr Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum, erklärte Wiener-Linien-Chefin Alexandra Reinagl.