Because of 55 euros

Russians argue with Austrian embassy

Nachrichten
16.01.2026 15:25
The Austrian Embassy in Moscow (picture) has been sued by the Russian Pension and Social ...
The Austrian Embassy in Moscow (picture) has been sued by the Russian Pension and Social Insurance Fund.(Bild: Wikimedia Commons/Shakko/CC BY-SA 4.0)
Porträt von krone.at
Von krone.at

The new Austrian ambassador to Moscow, Gerhard Sailler, is already facing a lawsuit in the commercial court. The Russian social security agency is demanding payment of the equivalent of 55 euros because the Austrian embassy allegedly violated deadlines.

0 Kommentare

These deadlines are necessary in order to be able to pay out and determine insurance contributions, it said. A hearing date has been set for February 18 at the Moscow Commercial Court. The Austrian Foreign Ministry in Vienna announced on Friday that this was a technical deadline violation. A power of attorney was not machine-readable.

However, the penalty had been paid, the Foreign Ministry added. The Russian Pension and Social Insurance Fund was initially unable to confirm receipt of payment. "The Austrian embassy is currently working with its legal representatives to reach an amicable agreement," said the Foreign Ministry spokeswoman.

Major exception
Civil lawsuits, especially those brought by Russian state institutions against Western embassies, are a major exception. Apart from two lawsuits against the Bulgarian embassy in 2008 and 2019, the Austrian embassy is the only representation of an EU state that has been sued in Moscow in recent years, according to the court register. Unsurprisingly, the most frequently sued embassy was the closed and abandoned Ukrainian embassy in Moscow. Municipal companies have sued it a total of 21 times since 2022 in connection with unpaid electricity and sewage bills.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

