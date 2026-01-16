Vorteilswelt
Abgang steht bevor

Glasner muss Starspieler wohl an Topklub abgeben

Fußball International
16.01.2026 14:09
Oliver Glasner verliert seinen Kapitän Marc Guehi (rechts) wohl an Manchester City.
Oliver Glasner verliert seinen Kapitän Marc Guehi (rechts) wohl an Manchester City.
Porträt von Paul Kovaricek
Von Paul Kovaricek

Das Tauziehen um Crystal-Palace-Kapitän Marc Guehi ist laut „Sky“-Berichten wohl so gut wie entschieden. Topklubs wie Bayern München, FC Liverpool und FC Arsenal rechneten sich Chancen auf einen Transfer aus – am Ende heißt der Gewinner jedoch wohl Manchester City.

0 Kommentare

Diese kämpfen nämlich derzeit mit großem Verletzungspech in der Abwehr – Stammspieler wie Ruben Dias, John Stones und Josko Gvardiol fallen für mehrere Wochen verletzungsbedingt aus. Glasner-Kapitän Guehi dürfte sich also wohl direkt über einen Stammplatz freuen. Noch im laufenden Wintertransferfenster soll der Wechsel fixiert werden.

Vertrag läuft im Sommer aus
Dass ein Abgang des britischen Defensivmannes bevorstand, wusste man bei Crystal Palace schon länger. Im Sommer 2026 läuft Guehis Vertrag beim FA-Cup-Sieger aus – über eine Verlängerung konnte man sich nicht einigen. Mit einem Verkauf im Jänner könne man wenigstens noch eine angemessene Summer einfahren.

Verhandlungen über Ablösesumme
Rund 35 Millionen Euro Ablösesumme soll Manchester City geboten haben. Der Glasner-Verein will sogar bis zu 45 Millionen Euro für seinen Kapitän bekommen. „Es wird einen Moment geben, in dem der Verein sagt: ‘Jetzt ist die finanzielle Frage wichtiger als die sportliche Frage.‘ Wir müssen das tun und versuchen, das Beste herauszuholen“, so Glasner zuletzt, als er auf einen möglichen Guehi-Wechsel angesprochen wurde.

