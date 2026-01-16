Glasner muss Starspieler wohl an Topklub abgeben

Verhandlungen über Ablösesumme

Rund 35 Millionen Euro Ablösesumme soll Manchester City geboten haben. Der Glasner-Verein will sogar bis zu 45 Millionen Euro für seinen Kapitän bekommen. „Es wird einen Moment geben, in dem der Verein sagt: ‘Jetzt ist die finanzielle Frage wichtiger als die sportliche Frage.‘ Wir müssen das tun und versuchen, das Beste herauszuholen“, so Glasner zuletzt, als er auf einen möglichen Guehi-Wechsel angesprochen wurde.