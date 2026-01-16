Schläge, Tritte: Mann verletzt Obdachlosen schwer

Diese Tat macht sprachlos: Ein 26-Jähriger soll am Donnerstagabend in einer Wiener U-Bahn-Station auf einen offenbar obdachlosen Mann attackiert und den Wehrlosen schwer verletzt haben. Den Polizeibeamten nannte der Betrunkene auch ein Motiv für seine Tat.
Gegen 21.35 Uhr ging der Verdächtige in der Station Seestadt auf den sitzenden Mann los, schlug und trat mehrfach auf ihn ein. Zeugen der dramatischen Szenen alarmierten die Polizei.
Der 26-Jährige wurde festgenommen, dabei gab der Alkoholisierte nicht nur einmal ausländerfeindliche Äußerungen von sich. Fremdenfeindlichkeit nannte er auch als Grund für seine brutale Attacke auf den Mann.
Opfer ins Spital gebracht
Das Opfer wurde vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest ergab beim Tatverdächtigen einen Wert von mehr als zwei Promille. Der 26-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam.
