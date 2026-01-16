Auto stürzt in der Nacht in Graben: Großeinsatz!

Bürgermeisterin verfolgte flüchtigen Ladendieb
Kurz darauf geschnappt
Zu einem Fahrzeugabsturz ist es in der Nacht auf Freitag in Kärnten gekommen. Ein Auto der Marke Skoda war von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gestürzt.
Die Feuerwehren Hermagor und Watschig wurden am Freitag, 0.05 Uhr, nach Kameritsch – Bezirk Hermagor – alarmiert. „Ein Auto stürzte in einen Graben. Im Fahrzeug befanden sich drei Personen“, heißt es vonseiten der Einsatzkräfte.
Laut Polizei ist der Wagen ins Schleudern geraten und in Folge von der Straße abgekommen. Die drei Personen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Im Einsatz standen auch das Rote Kreuz und zwei Streifen der Polizei.
