John Mellencamp: „Tochter ist wirklich sehr krank“

„Immer noch im Kampf“

Gleichzeitig machte sie deutlich, dass dies kein Ende der Behandlung bedeute. „Ich bin nicht in Remission. Ich muss noch mindestens ein weiteres Jahr Immuntherapie machen. Ich bin immer noch im Kampf.“ Teddi sprach auch über die körperlichen Folgen der Behandlung. „Ich werde weiterhin Tage haben, an denen mir schlecht ist oder ich mich krank fühle. Das gehört dazu.“ Besonders bewegend war ihre Aussage über ihre Kinder Slate (12), Cruz (11) und Dove (5). „Es ist eigentlich nur meine Älteste, Slate, die wirklich versteht, was hier passiert“, sagte sie. „Viele denken, wenn der Krebs weg ist, kann man nicht mehr krank sein – aber ich bin immer noch in Behandlung.“