John Mellencamp: „Tochter ist wirklich sehr krank“

John Mellencamp hat ein erschütterndes Gesundheitsupdate über seine Tochter Teddi Mellencamp gegeben. Der 74-jährige Musiker machte deutlich, dass sich der Zustand der 44-jährigen Reality-TV-Persönlichkeit erneut verschlechtert hat – nur wenige Monate nachdem sie öffentlich erklärt hatte, ihre Krebserkrankung sei aktuell nicht mehr nachweisbar.
In der „Joe Rogan Experience“ sprach Mellencamp ungewohnt direkt über das Leiden seiner Tochter. „Ich habe eine Tochter, die wirklich sehr krank ist“, sagte er. „Sie ist verdammt nochmal nicht okay. Sie hat Krebs im Gehirn. Und sie leidet gerade sehr.“
Es gab bereits Hoffnung ...
Seine Worte stehen in deutlichem Kontrast zu den hoffnungsvollen Nachrichten, die Teddi im Herbst 2025 geteilt hatte. Teddi Mellencamp wurde 2022 zunächst mit Melanom im Stadium zwei diagnostiziert. Im April 2025 erklärte sie, dass der Krebs in Stadium vier übergegangen sei, nachdem Metastasen in Lunge und Gehirn festgestellt worden waren. Damals sprach sie offen von einer Überlebenschance von „50 zu 50“. Sie unterzog sich mehreren Operationen, bei denen insgesamt 17 Melanomstellen sowie vier Hirntumoren entfernt wurden, und begann eine intensive Immuntherapie.
Im November 2025 teilte sie dieses Foto auf Instagram:
Im Oktober 2025 teilte Teddi im Podcast „Two T‘s in a Pod“ mit, dass ihre Untersuchungen zu diesem Zeitpunkt keinen nachweisbaren Krebs mehr gezeigt hätten. „Ich hatte gestern meine Immuntherapie und meine Scans“, erklärte sie. „Und aktuell gibt es keinen nachweisbaren Krebs.“
Wie auch in diesem Posting deutlich wird, scheut Teddi Mellencamp sich nicht, offen mit ihrer Krebserkrankung umzugehen:
„Immer noch im Kampf“
Gleichzeitig machte sie deutlich, dass dies kein Ende der Behandlung bedeute. „Ich bin nicht in Remission. Ich muss noch mindestens ein weiteres Jahr Immuntherapie machen. Ich bin immer noch im Kampf.“ Teddi sprach auch über die körperlichen Folgen der Behandlung. „Ich werde weiterhin Tage haben, an denen mir schlecht ist oder ich mich krank fühle. Das gehört dazu.“ Besonders bewegend war ihre Aussage über ihre Kinder Slate (12), Cruz (11) und Dove (5). „Es ist eigentlich nur meine Älteste, Slate, die wirklich versteht, was hier passiert“, sagte sie. „Viele denken, wenn der Krebs weg ist, kann man nicht mehr krank sein – aber ich bin immer noch in Behandlung.“
