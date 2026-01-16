Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Traurige Nachricht

John Mellencamp: „Tochter ist wirklich sehr krank“

Society International
16.01.2026 10:04
Der Musiker ist in großer Sorge um seine Tochter Teddi und muss mitansehen, wie sehr sie leidet.
Der Musiker ist in großer Sorge um seine Tochter Teddi und muss mitansehen, wie sehr sie leidet.(Bild: AP/Amy Harris)
Porträt von krone.at
Von krone.at

John Mellencamp hat ein erschütterndes Gesundheitsupdate über seine Tochter Teddi Mellencamp gegeben. Der 74-jährige Musiker machte deutlich, dass sich der Zustand der 44-jährigen Reality-TV-Persönlichkeit erneut verschlechtert hat – nur wenige Monate nachdem sie öffentlich erklärt hatte, ihre Krebserkrankung sei aktuell nicht mehr nachweisbar.

0 Kommentare

In der „Joe Rogan Experience“ sprach Mellencamp ungewohnt direkt über das Leiden seiner Tochter. „Ich habe eine Tochter, die wirklich sehr krank ist“, sagte er. „Sie ist verdammt nochmal nicht okay. Sie hat Krebs im Gehirn. Und sie leidet gerade sehr.“

Es gab bereits Hoffnung ...
Seine Worte stehen in deutlichem Kontrast zu den hoffnungsvollen Nachrichten, die Teddi im Herbst 2025 geteilt hatte. Teddi Mellencamp wurde 2022 zunächst mit Melanom im Stadium zwei diagnostiziert. Im April 2025 erklärte sie, dass der Krebs in Stadium vier übergegangen sei, nachdem Metastasen in Lunge und Gehirn festgestellt worden waren. Damals sprach sie offen von einer Überlebenschance von „50 zu 50“. Sie unterzog sich mehreren Operationen, bei denen insgesamt 17 Melanomstellen sowie vier Hirntumoren entfernt wurden, und begann eine intensive Immuntherapie.

Im November 2025 teilte sie dieses Foto auf Instagram: 

Im Oktober 2025 teilte Teddi im Podcast „Two T‘s in a Pod“ mit, dass ihre Untersuchungen zu diesem Zeitpunkt keinen nachweisbaren Krebs mehr gezeigt hätten. „Ich hatte gestern meine Immuntherapie und meine Scans“, erklärte sie. „Und aktuell gibt es keinen nachweisbaren Krebs.“

Wie auch in diesem Posting deutlich wird, scheut Teddi Mellencamp sich nicht, offen mit ihrer Krebserkrankung umzugehen: 

„Immer noch im Kampf“
Gleichzeitig machte sie deutlich, dass dies kein Ende der Behandlung bedeute. „Ich bin nicht in Remission. Ich muss noch mindestens ein weiteres Jahr Immuntherapie machen. Ich bin immer noch im Kampf.“ Teddi sprach auch über die körperlichen Folgen der Behandlung. „Ich werde weiterhin Tage haben, an denen mir schlecht ist oder ich mich krank fühle. Das gehört dazu.“ Besonders bewegend war ihre Aussage über ihre Kinder Slate (12), Cruz (11) und Dove (5). „Es ist eigentlich nur meine Älteste, Slate, die wirklich versteht, was hier passiert“, sagte sie. „Viele denken, wenn der Krebs weg ist, kann man nicht mehr krank sein – aber ich bin immer noch in Behandlung.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
462.636 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
206.377 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
190.044 mal gelesen
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Society International
Traurige Nachricht
John Mellencamp: „Tochter ist wirklich sehr krank“
„Viel Boshaftigkeit“
Julio Iglesias weist Missbrauchsvorwürfe zurück
„Ich vermisse ihn“
Kein Kontakt zu Ex: Anderson gibt Ehefrau Schuld
„Küsse und Disco“
Popsänger Harry Styles kündigt neues Album an
Model zeigt Haut
Huch! Brooks Nader lässt im Urlaub Busen blitzen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf