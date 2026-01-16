Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Offene Rechnung

Streit um Kanzlei-Miete: Klage gegen Anwalt

Burgenland
16.01.2026 06:00
Ohne sein Wissen hat der Kläger Geld aus Goldverkauf eingesetzt.
Ohne sein Wissen hat der Kläger Geld aus Goldverkauf eingesetzt.(Bild: NathalieVanBergen - stock.adobe.com)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Wegen einer angeblich offenen Rechnung von fast 16.000 Euro aus dem Jahre 2022 muss sich ein Jurist zivilrechtlich verantworten.

0 Kommentare

Platz getauscht: Ausnahmsweise muss der renommierte Anwalt Andreas Schweitzer heute in der Früh als Beklagter den zugewiesenen Verhandlungssaal im Landesgericht in Eisenstadt betreten. Kläger Johann B. wirft ihm vor, trotz Fälligkeit und Mahnungen die Miete für die Kanzlei in der Wiener Josefstadt nicht bezahlt und sich deshalb von ihm Geld geliehen zu haben. Konkret geht es um die Monate von August bis Dezember im Jahr 2020. „Eine Aufforderung der Zahlung von exakt 15.950,60 Euro ist bei dem Anwalt Anfang Dezember 2022 eingelangt“, meint B.

„Überbrückungshilfe für Anwalt“
Die Rechnung beglichen habe allerdings sein Stiefsohn, Nikolaus G. aus dem Bezirk Baden (NÖ) mit Unternehmen in Eisenstadt. Für G. hat Schweitzer als Anwalt diverse Aufträge erfüllt. Flüssig gemacht wurde das Geld für den Mietzinsrückstand, weil B. Wiener-Philharmoniker-Goldmünzen aus seinem Besitz verkaufen und die Sammlerstücke in Euro umwandeln ließ. „Das war eine Überbrückungshilfe für den Anwalt“, behauptet B.

Anwalt Schweitzer als Beklagter
Anwalt Schweitzer als Beklagter(Bild: Richter)

Rechtsanwalt über den Vorwurf nur verwundert
In die Rolle des Beklagten gedrängt fühlt sich der Anwalt. Für ihn kam der Vorwurf, sich von B. Geld geliehen zu haben, aus heiterem Himmel. „Ich bin für Nikolaus G. und seine Unternehmen offiziell als Anwalt eingeschritten und habe die entsprechenden Aufträge ausgeführt, mit der Vereinbarung, dass meine Tätigkeit im Zuge unserer Geschäftsbeziehung abgegolten wird. Diese Abgeltung ist in Form der Zahlung der Miete meiner Kanzlei erfolgt“, erklärt Schweitzer.

Große Verwunderung
Für ihn habe daher nie ein Anlass bestanden, sich selbst darum zu kümmern. „Zu keinem Zeitpunkt wusste ich damals davon, dass B. Geld in die Hand genommen und seinem Stiefsohn übergeben hat, um die Miete der Kanzlei zu begleichen. Und es war auch nie die Rede davon, dass ich die Miete zahlen soll, sonst hätte ich im Gegenzug meine Arbeit in Rechnung gestellt“, reagiert Schweitzer auf Anfrage der „Krone“.

Umso größer ist jetzt die Verwunderung, dass Johann B. Geld einklagt, das der Anwalt von ihm nie bekommen hat. Ein kniffliger Fall – die Hintergründe aufzuklären, das obliegt nun der Justiz im heutigen zivilrechtlichen Verfahren, das für fünf Stunden anberaumt ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-2° / 1°
Symbol Nebel
Güssing
-2° / 0°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-2° / 1°
Symbol Nebel
Neusiedl am See
-1° / 1°
Symbol Nebel
Oberpullendorf
-3° / 0°
Symbol Nebel

krone.tv

Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
460.253 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
203.509 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
185.644 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Burgenland
OBERWART GUNNERS
„Ihn können wir nicht ersetzen“
Energiemanager fordert
„Wir brauchen regulierten Strompreis für alle“
Sorge vor Ansturm
„No Disneyland“-Bewegung: Familypark beschwichtigt
„UNTERHAUS-SCHMANKERL“
Vereine mit Herz und speziellen Namen
Start für U-Ausschuss
Neue Eisenstädter: Die Polit-Bühne ist eröffnet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf