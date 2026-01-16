Streit um Kanzlei-Miete: Klage gegen Anwalt

Große Verwunderung

Für ihn habe daher nie ein Anlass bestanden, sich selbst darum zu kümmern. „Zu keinem Zeitpunkt wusste ich damals davon, dass B. Geld in die Hand genommen und seinem Stiefsohn übergeben hat, um die Miete der Kanzlei zu begleichen. Und es war auch nie die Rede davon, dass ich die Miete zahlen soll, sonst hätte ich im Gegenzug meine Arbeit in Rechnung gestellt“, reagiert Schweitzer auf Anfrage der „Krone“.