ÖVP-Donaustadt: Streit um „feindliche Übernahme“

Dass Neumitglieder, wie behauptet, sogar ohne deren Wissen rekrutiert worden sind, weist Hungerländer, die laut Vorwurf ihr Mandat damit absichern will, vehement zurück: „Alle neuen Mitglieder wurden standardmäßig überprüft und es gab keine Beanstandungen. Wie eine Person ohne ihr Wissen angeworben werden sollte, ist mir nicht ersichtlich, da das Mitgliedsformular von den Beitrittsinteressierten persönlich ausgefüllt wird.“