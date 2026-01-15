Vorteilswelt
Faschingssitzungen

Wo in Wien bald die Lachmuskeln trainiert werden

Wien
15.01.2026 11:00
(Bild: Alexander Raths - stock.adobe.co)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Die fünfte Jahreszeit, wie sie von manchen gerne genannt wird, startet in die Hochsaison. Auf welche Faschingssitzungen man sich in Wien freuen darf. Ein Überblick. 

Gestartet wird am 17. Jänner um 19.11 Uhr, wo die Meidlinger Faschingsgilde im Haus der Begegnung am Liesinger Platz 3, zur Faschingssitzung lädt.

Einen weiteren Termin gibt es am 24. Jänner. Karten- und Tischreservierungen werden erbeten und sind unter 0699/17127377 möglich.

Viel Schmäh auch in Döbling 
Für Schenkelklopfer sorgt auch die größte Faschingsgilde Wiens aus Döbling. Sie veranstalten am 23. Jänner, am 24. Jänner, am 25. Jänner, am 29. Jänner, am 30. Jänner und am 31. Jänner jeweils um 19 Uhr im Veranstaltungszentrum Döbling eine Faschingssitzung. Karten gibt es Online oder an der Abendkassa. 

Ein lustiger Nachmittag ist ebenso bei der Narrensitzung der Gruppe Faschingszentrum Floridsdorf garantiert. Die Sitzung findet am 25. Jänner ab 14 Uhr im Kulturzentrum Stammersdorf statt. 

Am 25. Jänner wiederum findet die Faschingssitzung „Urli Bütt“ der Jedlersdorfer Gilde um 14 Uhr im  Veranstaltungszentrum VB Gerarsdorf-Oberlisse statt. Kartenvorverkauf unter 0677/61639059.  

