Wo in Wien bald die Lachmuskeln trainiert werden

Die fünfte Jahreszeit, wie sie von manchen gerne genannt wird, startet in die Hochsaison. Auf welche Faschingssitzungen man sich in Wien freuen darf. Ein Überblick.
Gestartet wird am 17. Jänner um 19.11 Uhr, wo die Meidlinger Faschingsgilde im Haus der Begegnung am Liesinger Platz 3, zur Faschingssitzung lädt.
Einen weiteren Termin gibt es am 24. Jänner. Karten- und Tischreservierungen werden erbeten und sind unter 0699/17127377 möglich.
Viel Schmäh auch in Döbling
Für Schenkelklopfer sorgt auch die größte Faschingsgilde Wiens aus Döbling. Sie veranstalten am 23. Jänner, am 24. Jänner, am 25. Jänner, am 29. Jänner, am 30. Jänner und am 31. Jänner jeweils um 19 Uhr im Veranstaltungszentrum Döbling eine Faschingssitzung. Karten gibt es Online oder an der Abendkassa.
Ein lustiger Nachmittag ist ebenso bei der Narrensitzung der Gruppe Faschingszentrum Floridsdorf garantiert. Die Sitzung findet am 25. Jänner ab 14 Uhr im Kulturzentrum Stammersdorf statt.
Am 25. Jänner wiederum findet die Faschingssitzung „Urli Bütt“ der Jedlersdorfer Gilde um 14 Uhr im Veranstaltungszentrum VB Gerarsdorf-Oberlisse statt. Kartenvorverkauf unter 0677/61639059.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.