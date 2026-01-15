Wo in Wien bald die Lachmuskeln trainiert werden

Viel Schmäh auch in Döbling

Für Schenkelklopfer sorgt auch die größte Faschingsgilde Wiens aus Döbling. Sie veranstalten am 23. Jänner, am 24. Jänner, am 25. Jänner, am 29. Jänner, am 30. Jänner und am 31. Jänner jeweils um 19 Uhr im Veranstaltungszentrum Döbling eine Faschingssitzung. Karten gibt es Online oder an der Abendkassa.

Ein lustiger Nachmittag ist ebenso bei der Narrensitzung der Gruppe Faschingszentrum Floridsdorf garantiert. Die Sitzung findet am 25. Jänner ab 14 Uhr im Kulturzentrum Stammersdorf statt.