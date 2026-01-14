Lenkerin nach Crash in Auto eingeklemmt

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag in Lustenau: Zwei Autos krachten ineinander, eine der beiden Lenkerinnen konnte das Wrack nach dem Crash nicht mehr selbstständig verlassen.
Gegen 13.30 Uhr ereignete sich am Dienstag in Lustenau an der Kreuzung Vorachstraße mit der Sägerstraße eine folgenreiche Kollision. An der ungeregelten Kreuzung kam es zur rechtwinkligen Kollision zweier Autos, als die Lenkerin, die Nachrang hatte, in die Kreuzung einfuhr und dort mit dem Pkw einer anderen Fahrerin, die Vorrang hatte, kollidierte.
Letztere verlor durch die Wucht des Aufpralls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und lenkte es gegen die Gartenmauer eines angrenzenden Wohnhauses. Weil das Auto dermaßen zusammengedrückt wurde, konnte die Frau das Wrack nicht mehr selbstständig verlassen, sie musste von den Florianijüngern mittels Bergeschere befreit werden. Beide Frauen wurden bei dem Unfall unbestimmtes Grades verletzt.
Für die Dauer der Bergearbeiten durch die Feuerwehr musste der Kreuzungsbereich kurzzeitig für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Nebst der Freiwilligen Feuerwehr Lustenau waren auch Einsatzkräfte des Roten Kreuz und der Polizei vor Ort.
