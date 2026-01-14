Lenkerin nach Crash in Auto eingeklemmt

Gegen 13.30 Uhr ereignete sich am Dienstag in Lustenau an der Kreuzung Vorachstraße mit der Sägerstraße eine folgenreiche Kollision. An der ungeregelten Kreuzung kam es zur rechtwinkligen Kollision zweier Autos, als die Lenkerin, die Nachrang hatte, in die Kreuzung einfuhr und dort mit dem Pkw einer anderen Fahrerin, die Vorrang hatte, kollidierte.