Fußgänger knallte gegen Windschutzscheibe

In Dornbirn (Vorarlberg) ereignete sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall: Zwei Fußgänger wurden dabei von einem abbiegenden Auto angefahren und verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Am Dienstag gegen 18.45 Uhr überquerten zwei Männer im Alter von 34 und 48 Jahren einen Schutzweg auf der Hatlerstraße in Dornbirn. Die Fußgängerampel zeigte grün. Zur selben Zeit bog ein 36-jähriger Autofahrer von einer Querstraße in die Hatlerstraße ein. Auch er hatte grünes Licht, muss die beiden Männer allerdings übersehen haben.
Das Auto erfasste in Folge beide Fußgänger. Der 48-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zu liegen. Der 34-Jährige wurde dagegen am Bein verletzt.
Ins Krankenhaus
Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte noch vor Ort wurden beide Verletzten in das nahegelegene Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine näheren Informationen vor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.