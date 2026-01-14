Vorteilswelt
Kollision mit Auto

Fußgänger knallte gegen Windschutzscheibe

Vorarlberg
14.01.2026 09:20
Mit der Rettung mussten die Verletzten ins Spital gefahren werden.
Mit der Rettung mussten die Verletzten ins Spital gefahren werden.(Bild: Klaus Schindler)

In Dornbirn (Vorarlberg) ereignete sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall: Zwei Fußgänger wurden dabei von einem abbiegenden Auto angefahren und verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Dienstag gegen 18.45 Uhr überquerten zwei Männer im Alter von 34 und 48 Jahren einen Schutzweg auf der Hatlerstraße in Dornbirn. Die Fußgängerampel zeigte grün. Zur selben Zeit bog ein 36-jähriger Autofahrer von einer Querstraße in die Hatlerstraße ein. Auch er hatte grünes Licht, muss die beiden Männer allerdings übersehen haben.

Das Auto erfasste in Folge beide Fußgänger. Der 48-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zu liegen. Der 34-Jährige wurde dagegen am Bein verletzt.

Ins Krankenhaus
Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte noch vor Ort wurden beide Verletzten in das nahegelegene Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine näheren Informationen vor.

Vorarlberg
