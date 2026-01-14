Fußgänger knallte gegen Windschutzscheibe

Am Dienstag gegen 18.45 Uhr überquerten zwei Männer im Alter von 34 und 48 Jahren einen Schutzweg auf der Hatlerstraße in Dornbirn. Die Fußgängerampel zeigte grün. Zur selben Zeit bog ein 36-jähriger Autofahrer von einer Querstraße in die Hatlerstraße ein. Auch er hatte grünes Licht, muss die beiden Männer allerdings übersehen haben.