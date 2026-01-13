Styrian woman (34) is dead
“Johanna case”: Cobra officer confesses!
It is now sadly certain: Johanna G., who had been missing since Friday, is dead. Cobra officer Manuel M. has confessed to killing the 34-year-old Styrian woman – but according to his statement, it was an accident...
Since Friday, family and friends had been fearing for the life of their "Hanni," as they affectionately called the 34-year-old Styrian woman. They searched everywhere for the fitness trainer, who loved running in nature, hiking, traveling, and ice swimming.
Just a few months ago, the 34-year-old moved to tranquil Tillmitsch after a breakup. She had previously lived with her then-boyfriend in Deutschlandsberg. "I knew her by sight when she registered with the municipality," Mayor Walter Novak told the "Krone" newspaper. He was there when the door was opened, but the search to see if the Styrian woman was in the apartment was unsuccessful: "It's crazy what the family is going through right now," he said, expressing deep sympathy for those affected and saying he would not give up hope and the search for her.
Police secure body
But on Tuesday afternoon, the worst fears were confirmed: as in the similar case of Stefi P., an influencer from Graz who was recently killed by her ex-boyfriend, all hope of finding a sign of life is gone.
As the "Krone" learned on Tuesday afternoon, Johanna G. is also dead. The suspect confessed to killing the woman, but claims it was an accident. According to him, they had consensual sex in his car. He said she suffocated during "choking games." He then buried her in a hole. Her body is currently being recovered.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.