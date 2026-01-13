“Johanna case”: Cobra officer confesses!

Just a few months ago, the 34-year-old moved to tranquil Tillmitsch after a breakup. She had previously lived with her then-boyfriend in Deutschlandsberg. "I knew her by sight when she registered with the municipality," Mayor Walter Novak told the "Krone" newspaper. He was there when the door was opened, but the search to see if the Styrian woman was in the apartment was unsuccessful: "It's crazy what the family is going through right now," he said, expressing deep sympathy for those affected and saying he would not give up hope and the search for her.