In Gegenverkehr gekracht – Kollision in Bludesch

Am Montagnachmittag krachte es in Vorarlberg auf der L87 im Bereich der Autobahnauffahrt Bludenz zwischen zwei Autos. Beim Linksabbiegen hatte eine Lenkerin den Gegenverkehr übersehen.
Eine 28-jährige Frau war gegen 16.20 Uhr mit ihrem Pkw von der Autobahn kommend in Fahrtrichtung Nenzing unterwegs. Zur selben Zeit lenkte eine 54-jährige Frau ihren Wagen von Nenzing kommend in Fahrtrichtung Autobahnauffahrt Bludenz. Als die 54-Jährige nach links auf die Autobahnauffahrt abbiegen wollte, übersah sie offenbar den entgegenkommenden Wagen der 28-jährigen Lenkerin – eine Kollision war nicht mehr zu verhindern.
Straßensperre
Beide Frauen wurden durch den Unfall verletzt und nach der Erstversorgung noch vor Ort durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die Wracks mussten abgeschleppt werden. Die L87 musste im Bereich der Autobahnauffahrt Bludenz für etwa eine Stunde gesperrt werden.
