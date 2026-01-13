In Gegenverkehr gekracht – Kollision in Bludesch

Eine 28-jährige Frau war gegen 16.20 Uhr mit ihrem Pkw von der Autobahn kommend in Fahrtrichtung Nenzing unterwegs. Zur selben Zeit lenkte eine 54-jährige Frau ihren Wagen von Nenzing kommend in Fahrtrichtung Autobahnauffahrt Bludenz. Als die 54-Jährige nach links auf die Autobahnauffahrt abbiegen wollte, übersah sie offenbar den entgegenkommenden Wagen der 28-jährigen Lenkerin – eine Kollision war nicht mehr zu verhindern.