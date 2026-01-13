Klingende Weisheit aus der Heimat hinter den Noten

Aus dem gestalterischen Reichtum einer langen Karriere schöpfte an diesem Abend auch Tenor Jonas Kaufmann – auch wenn er einige Zeit brauchte, um sich frei zu singen. Bei Robert Schumanns „Dichterliebe“ kämpfte er mit der Höhe und den Übergängen. Erst im Finale des Heine-Zyklus fand er zu einer ausdrucksvollen Zurückgenommenheit. Wesentlich mehr kamen Kaufmann die Liszt-Stücke im zweiten Teil entgegen. Die italienischsprachigen Petrarca-Sonette mit ihrem opernhaften Gestus lagen ihm deutlich mehr, ebenso die lyrischen „Glocken von Mayerling“ oder die dramatische Ballade der „Loreley“.