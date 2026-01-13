Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gerhard Deutsch ist 80

Klingende Weisheit aus der Heimat hinter den Noten

Kultur
13.01.2026 11:53
Pianist Gerhard Deutsch und Tenor Jonas Kaufmann im Wiener Konzerthaus
Pianist Gerhard Deutsch und Tenor Jonas Kaufmann im Wiener Konzerthaus(Bild: Konzerthaus/Andrea Humer)

Tenor Jonas Kaufmann widmete seinem langjährigen Begleiter Gerhard Deutsch im Wiener Konzerthaus einen Liederabend zu dessen 80. Geburtstag. Am Klavier saß Deutsch selbst und schöpfte aus dem emotionalen Reichtum eines langen und erfüllten Musikerlebens.

0 Kommentare

Sein Spiel ist ohne jede Eile. Es ist getragen von der emotionalen Weisheit eines langen Musikerlebens. Reduziert auf das Wesentliche, wach und klar, frei von jeder Eitelkeit. Gerhard Deutsch eilt den Noten nicht jugendlich ungestüm entgegen. Er weiß um jede Phrase, hat in dieser Musik längst seine Heimat. Sein Debüt im Wiener Konzerthaus gab der Pianist vor 60 Jahren, nun feierte er seinen 80. Geburtstag – wie es einem Musiker gebührt, spielend auf der Bühne.

Das Lied war schon früh das liebste Genre des Pianisten. In seiner langen Karriere hat er unzählige namhafte Sänger darin unterrichtet, sie zum Lied verführt und auf den internationalen Konzertbühnen begleitet. „Es ist eine Kunstform, der ich verfallen bin – dank Helmut Deutsch“, gesteht auch Tenor Jonas Kaufmann am Ende des gemeinsamen Konzertes am Montag im Wiener Konzerthaus. Dass die beiden Musiker bereits seit Kaufmanns Studientagen in den 1990er Jahren miteinander musizieren, merkt man am musikalischen Selbstverständnis – und an der Herzlichkeit zwischen ihnen.

Lesen Sie auch:
Tenor Jonas Kaufmann reist im Jänner bei einem Liederabend im Konzerthaus auch zurück in seine ...
Tenor Jonas Kaufmann
„In der Musik kommen wir uns selbst wieder näher“
28.12.2025

Aus dem gestalterischen Reichtum einer langen Karriere schöpfte an diesem Abend auch Tenor Jonas Kaufmann – auch wenn er einige Zeit brauchte, um sich frei zu singen. Bei Robert Schumanns „Dichterliebe“ kämpfte er mit der Höhe und den Übergängen. Erst im Finale des Heine-Zyklus fand er zu einer ausdrucksvollen Zurückgenommenheit. Wesentlich mehr kamen Kaufmann die Liszt-Stücke im zweiten Teil entgegen. Die italienischsprachigen Petrarca-Sonette mit ihrem opernhaften Gestus lagen ihm deutlich mehr,  ebenso die lyrischen „Glocken von Mayerling“ oder die dramatische Ballade der „Loreley“.

Nicht zuletzt die klare Zärtlichkeit, mit der die beiden Musiker Schumanns „Mondnacht“ in den Zugaben begegneten, machte den Abend zu einer innigen Feierstunde für ein Leben im Dienste der Liedkunst.

Porträt von Judith Belfkih
Judith Belfkih
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
150.888 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
137.159 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
126.622 mal gelesen
Mehr Kultur
Gerhard Deutsch ist 80
Klingende Weisheit aus der Heimat hinter den Noten
Krone Plus Logo
Queen der Gartenkrimis
Die lukrative Erfolgsformel der Martina Parker
„Krone“-Interview
Uzi Freyja: „Queere Leute haben Kultur geschaffen“
Festspiele Reichenau
Fledermäuse und ein Monster im Anflug auf die Rax
50. Todestag
Krimi-Queen Agatha Christie: Ihr Hobby war Mord!
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf