Bei Rupp AG:

Broekmans nimmt als Vorstandsvorsitzender den Hut

Vorarlberg
13.01.2026 13:00
Bei Rupp wird ein neuer Vorstandsvorsitzender gesucht.
Bei Rupp wird ein neuer Vorstandsvorsitzender gesucht.

John Broekmans legt seine Funktion in der Vorarlberger Privatkäserei per 31. Jänner zurück. Als Grund werden „Auffassungsunterschiede“ mit dem Aufsichtsrat angegeben, die Nachfolgesuche läuft bereits. 

An der Spitze des Vorarlberger Käserei-Unternehmens Rupp AG kommt es zu einem Abgang: Vorstandsvorsitzender John Broekmans werde seine Funktion zum 31. Jänner dieses Jahres beenden und die Privatkäserei verlassen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Trennung sei im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat erfolgt, „nachdem es zu Auffassungsunterschieden hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens gekommen ist“.

Broekmans war seit 2023 bei der Rupp AG tätig. Der Prozess zur Neubesetzung des Vorstandsvorsitzenden sei bereits in die Wege geleitet worden, hieß es in der Firmenmitteilung. Broekmans Agenden würden zwischenzeitlich von den weiteren Vorstandsmitgliedern übernommen. 

Das Führungsgremium besteht derzeit aus Laura Rupp (CCO Ingredients), Tarek En-Nazer (CCO International), Daniel Marte (CCO D-A-CH), Stefan Walter (COO) und Finanzvorstand Mathias Gattermayer. Rupp beschäftigt nach eigenen Angaben über 1.000 Mitarbeitende, 90 Prozent der Produktion werden in 65 Länder exportiert.

