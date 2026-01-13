Broekmans nimmt als Vorstandsvorsitzender den Hut

An der Spitze des Vorarlberger Käserei-Unternehmens Rupp AG kommt es zu einem Abgang: Vorstandsvorsitzender John Broekmans werde seine Funktion zum 31. Jänner dieses Jahres beenden und die Privatkäserei verlassen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Trennung sei im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat erfolgt, „nachdem es zu Auffassungsunterschieden hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens gekommen ist“.