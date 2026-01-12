Krimi-Queen Agatha Christie: Ihr Hobby war Mord!

Abenteuer, Archäologie und ein zweiter Ehemann

Nach ihrer Scheidung vom ersten Gatten 1928 suchte sie Abenteuer. Frankreich, Karibik, Ägypten, Syrien, der Irak faszinierten sie. Dort lernte sie 1930 den Archäologen Sir Max Mallowan, ihren zweiten Mann, kennen, dessen Ausgrabungen in Nimrud in Mesopotamien sie mitfinanzierte. Krimis wie „Tod in Mesopotamien“ und „Tod auf dem Nil“ spielten die Kosten ein. Um 1970 stellte man Demenz fest. Lady Agatha starb am 12. Jänner 1976, heute vor 50 Jahren.