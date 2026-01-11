Nordic combined
Lamparter celebrates his 21st World Cup victory in Otepää
Johannes Lamparter celebrated his fourth victory of the season and his 21st World Cup win in the Nordic combined on Sunday.
The 24-year-old Tyrolean won the compact competition at the end of the events in Otepää, Estonia, finishing second in the jumping with a 20.5-second lead over Johannes Rydzek and 20.8 seconds ahead of his German compatriot Vinzenz Geiger. In the women's event, Lisa Hirner from Styria finished fourth behind another victory for Norway's Ida Marie Hagen.
Olympic trio emerges
While Trondheim winner Katharina Gruber and Claudia Purker, who fell during the 4 km cross-country race, finished eleventh and twelfth, respectively, Anna-Lena Slamik finished 30th, their compatriots Stefan Rettenegger (+21.9) and Thomas Rettenegger (+30.8) finished seventh and ninth respectively in the top ten after 10 km on the cross-country track. This trio is increasingly emerging as Austria's Olympic trio, although the nomination is still pending. Lamparter is now only two World Cup victories away from Austrian record winner Felix Gottwald, who, incidentally, celebrates his 50th birthday on Tuesday.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
