Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Local manager admits:

Emergency exit at Swiss death bar was locked

Nachrichten
10.01.2026 15:33
Dozens of people, including many young people, died in the bar "La Constellation."
Dozens of people, including many young people, died in the bar "La Constellation."(Bild: AFP/MAXIME SCHMID)

Following the tragic fire in the exclusive Swiss ski resort of Crans-Montana, which claimed dozens of lives, the operator has admitted that the emergency exit door was locked. 

0 Kommentare

The fire disaster on New Year's Eve was caused by champagne sparklers. 116 people were injured and 40 lost their lives. The number of victims could have been much lower. As Jacques Moretti, the operator of the bar "Le Constellation," has now admitted, the emergency exit door in the basement was locked from the inside.

The owner of the Swiss bar "Le Constellation" was arrested. On the right in the picture is his ...
The owner of the Swiss bar "Le Constellation" was arrested. On the right in the picture is his wife, who is also a suspect but is still at large.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI, Krone KREATIV)

The bar operator also stated that he only unlocked the locked door from the outside after the fire. Behind it, he found several lifeless bodies. 

Former employees of the bar had previously reported that the emergency exit was always locked. According to the Swiss broadcaster RTS, Moretti also admitted to having personally replaced the foam that caught fire. 

Moretti had to undergo an initial interrogation on Friday. According to "Blick," he was then arrested on suspicion of fleeing the country. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf