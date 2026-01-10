Local manager admits:
Emergency exit at Swiss death bar was locked
Following the tragic fire in the exclusive Swiss ski resort of Crans-Montana, which claimed dozens of lives, the operator has admitted that the emergency exit door was locked.
The fire disaster on New Year's Eve was caused by champagne sparklers. 116 people were injured and 40 lost their lives. The number of victims could have been much lower. As Jacques Moretti, the operator of the bar "Le Constellation," has now admitted, the emergency exit door in the basement was locked from the inside.
The bar operator also stated that he only unlocked the locked door from the outside after the fire. Behind it, he found several lifeless bodies.
Former employees of the bar had previously reported that the emergency exit was always locked. According to the Swiss broadcaster RTS, Moretti also admitted to having personally replaced the foam that caught fire.
Moretti had to undergo an initial interrogation on Friday. According to "Blick," he was then arrested on suspicion of fleeing the country.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
