New team
Rapid brings in an Englishman as another assistant coach
Bundesliga club Rapid has completed its team of assistant coaches with a third member. In addition to Alan Gürkan Arac from Denmark and Luka Pavlović from Serbia, new head coach Johannes Hoff Thorup can now also count on the services of 35-year-old Englishman Joe Shulberg.
Shulberg spent almost a decade at Norwich City FC, where Hoff Thorup was head coach of the professional team until last April. Rapid's third assistant coach was head of the academy at Norwich for the last three years and previously held various positions in the youth department, including head of academy coaching.
In the 2024/25 season, Shulberg also served as assistant coach for Norwich's professional team under head coaches Hoff Thorup and Jack Wilshere for several games.
First Englishman in 100 years
Joe Shulberg earned his first coaching stripes as a teenager at the Northampton Town academy. From 2014 to 2015, he gained experience as assistant coach of the men's soccer team at Oklahoma City University in the United States, and immediately afterwards as head coach of the youth team at Yeovil Town, then in England's League Two.
As Rapid announced, the 35-year-old assistant coach is the first Englishman on the club's coaching staff in 100 years. In 1925/26, Stanley Willmott coached the Rapid players.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
